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Комедия о театре
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Спектакль Комедия о театре

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Загляните за кулисы: новый спектакль о театральной магии

Давно мечтали узнать, что скрывает закулисье? Теперь у вас есть уникальная возможность погрузиться в мир театра с новым спектаклем, который обещает раскрыть все тайны сценической жизни. Яркая форма, простая подача и актуальный юмор — эти три компонента помогут вам разобраться в главном вопросе: «Что же находится по ту сторону сцены?»

Что вас ждет на спектакле?

Спектакль предлагает зрителям увлекательное путешествие в закулисье, где вы сможете увидеть, как создается магия театра. Вы узнаете о трудностях, с которыми сталкиваются актеры и режиссеры, о том, как проходят репетиции и что происходит, когда занавес закрывается.

Актуальный юмор и яркие образы

Создатели спектакля используют актуальные шутки и яркие образы, чтобы сделать представление доступным и интересным для широкой аудитории. Этот спектакль подойдет как театралам, так и тем, кто впервые решится посетить театр.

Не упустите шанс!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного проекта. Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Позвольте себе узнать больше о том, что происходит за пределами сценического света!

В ролях
Виталий Боровик
Максим Амельченко
Алексей Поляков
Кирилл Петров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
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Фотографии

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