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Комедия о смысле жизни. Новая редакция
Билеты от 2000₽
Киноафиша Комедия о смысле жизни. Новая редакция

Спектакль Комедия о смысле жизни. Новая редакция

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Комедия о смысле жизни. Новая редакция» от Театра «Заячий стон»

Театр «Заячий стон» с радостью анонсирует возвращение своего спектакля «Комедия о смысле жизни» в захватывающей новой интерпретации. Этот спектакль — не просто череда комических номеров, а цельное музыкально-комедийное путешествие, в котором театр отправляется на поиски elusive смысла жизни.

О чем спектакль?

«Комедия о смысле жизни. Новая редакция» обращается к важному вопросу: как жить, если вокруг так много неясностей, и возможно ли найти подход к жизни, который принесет удовлетворение? Этот спектакль наполнен философскими размышлениями, облеченными в яркую комедийную форму.

Новый взгляд на знакомую тему

В новой редакции «Комедии о смысле жизни» всё — от формы до содержания — подчинено одной идее. Это своего рода лавочка в горах на высоте 3000 метров, где зрителю предлагается остановиться, отдохнуть и насладиться моментом. Спектакль приглашает задуматься о будущем и выборе пути, который каждый из нас делает в жизни.

Не упустите шанс

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе музыку, юмор и глубокие размышления. Забронируйте билеты заранее и погрузитесь в мир театрального искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
19:00 от 2000 ₽
17 августа
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
19:00 от 800 ₽

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