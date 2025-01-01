Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве в ГИТИС-театре

Московскому государству представляется уникальная возможность погрузиться в мир театра! Мастерская А. В. Галибина приглашает зрителей на премьеру комедии, которая поднимает важные социальные вопросы в непринужденной и увлекательной форме.

О спектакле

Спектакль ставится на режиссерском факультете и сочетает в себе элементы комедии и драмы. Основная тема — настоящая беда, с которой сталкивается наше общество. Однако, подход к проблемам здесь не скучный и мрачный, а, наоборот, наполненный юмором и жизненной энергией.

Почему стоит посмотреть?

Эта комедия предлагает зрителям возможность взглянуть на серьезные вещи с другой стороны. Известно, что театр — это зеркало общества, и в данной постановке это отражение касается актуальных вопросов, волнующих многих.

Кроме того, работа в Мастерской А. В. Галибина всегда отличалась высоким профессионализмом и свежим подходом, что делает этот спектакль обязательным к просмотру для ценителей театрального искусства.

Где и когда?

