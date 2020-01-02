Спектакль Комедия двенадцатой ночи

Обращение к вечной классике английской литературы

Режиссер Олег Долин, ранее знакомый зрителям Театра на Бронной по комедии дель арте «Женщина-змея», обращается к вечной классике английской литературы. В его новой постановке лежит пьеса Шекспира «Двенадцатая ночь», которая становится основой для исследовательского спектакля о любви.

Тайна любви и её разгадка

Как отмечает сам режиссер, в спектакле рассматривается одна из величайших загадок человечества — способность влюбляться. Олег Долин задается вопросами: «Как устроена любовь? Из чего она состоит?» Это «неразгаданное чудо», как он его называет, становится ключом к исследованию человеческой души. В нашем времени, когда многие из нас «измучены и разобщены», режиссер предлагает единственный способ спастись — влюбиться.

Живая музыка в спектакле

Спектакль дополнен живой музыкой, что усиливает его атмосферу и помогает глубже раскрыть чувства и переживания героев. В исполнении музыкантов звучат фортепиано (Арина Седая/Александра Калюжная), гитара (Александр Королёв/Артём Горшенин), контрабас (Иван Норкин/Данила Агапитов) и флейта (Ксения Чувелёва).