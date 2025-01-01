Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Комедия №13
Киноафиша Комедия №13

Спектакль Комедия №13

Продолжительность 100 минут

О спектакле

Государственный театр «ASTANA MUSICAL» приглашает на комедию Рэя Куни «№13»

Эта легендарная постановка признана одной из лучших комедий в истории британского театра. Она обещает зрителям вечер, полный остроумных диалогов, забавных ситуаций и неожиданных сюжетных поворотов!

Сюжет спектакля

Действие разворачивается в гостиничном номере с роковым номером 13. Высокопоставленный политик пытается устроить тайное свидание с секретаршей своего противника. Однако вместо желаемой романтики он сталкивается с чем-то неожиданным — телом за окном, что становится началом цепочки невероятных и уморительных событий.

Жанровое разнообразие

Пьеса соединяет различные элементы: комедию положений, мелодраму и детектив. Это создает взрывной коктейль эмоций, в котором яркие персонажи, неожиданные интриги и нескончаемый поток юмора превратят ваш вечер в настоящий праздник смеха и радости.

Творческий подход

В интерпретации режиссера Есляма Нуртазина спектакль обретает особый шарм. Его уникальный подход к сценическому искусству делает эту постановку еще более привлекательной для зрителей.

Почему стоит посетить

Приходите, чтобы насладиться искрометным юмором и удивительной игрой актеров. Поддержите современное казахстанское искусство и получите заряд отличного настроения!

Купить билет на спектакль Комедия №13

Помощь с билетами
В других городах
Январь
24 января суббота
18:00
Qazaqconcert Астана, пр. Мәңгілік ел 10/1

В ближайшие дни

Снежная королева
Балет
Снежная королева
10 января в 18:00 Астана Балет
Билеты
Щелкунчик
Балет
Щелкунчик
25 декабря в 19:00 Астана Балет
Билеты
Новогодняя симфония чудес
Детский Музыка Детские елки
Новогодняя симфония чудес
20 декабря в 14:00 Астана Опера
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше