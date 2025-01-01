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Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
Билеты от 2100₽
Киноафиша Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия

Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия

6+
Возраст 6+
Билеты от 2100₽

О концерте/спектакле

Интерактивная экскурсия «В Тишине», квест «Тайны леса», мастер-класс «Шоколадные конфеты», мастер-класс «Угадай аромат» 

Приглашаем вас в мир удивительных открытий и ярких эмоций! В нашем музее стартует программа, состоящая из интерактивной экскурсии, захватывающего квеста и увлекательных мастер-классов. Узнайте больше о каждом мероприятии!

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли общение без слов? На экскурсии «В Тишине» вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в уникальный опыт восприятия. Наш гид проведёт вас через 5 интерактивных залов, где вы сможете «услышать» его иными способами, открывая для себя новые ощущения.

  • Продолжительность: 60 минут
  • Подходит для детей от 7 лет и взрослых
  • Экскурсию можно проходить как одному, так и в компании друзей
  • В стоимость включен гид

Квест «Тайны леса»

Приготовьтесь к захватывающему приключению в таинственном лесу, где вам предстоит найти артефакт, необходимый для выхода из затерянного мира. В квесте вас ждут 2 комнаты и более 10 заданий на проверку логики и смекалки. Звуковые и световые эффекты добавят атмосферности и сделают ваше приключение незабываемым!

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом мастер-классе вы узнаете, как характер влияет на восприятие запахов и какие ароматы помогают сосредоточиться или расслабиться. В игровом арома-лото вы попробуете угадать 14 источников аромата. Каждый участник получит на память арома-амулет, который будет сохранять аромат на долгое время.

  • Продолжительность: 45 минут
  • Арома-амулет можно забрать с собой

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада и создадите свои уникальные конфеты. Дизайн вашей коробочки будет оформлен по вашему желанию, а для украшения мы предложим кокосовую стружку и сахарные посыпки различных форм и цветов.

  • Продолжительность: 45 минут
  • Каждый участник заберет 6 шоколадных конфет в подарочной упаковке

Обратите внимание: очередность программ определяется организатором. Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и творчества!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
24 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
25 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
26 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
27 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
28 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
29 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
30 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
31 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
1 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
2 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
3 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
4 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
5 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
6 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
7 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
8 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
9 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
10 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
11 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
12 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
13 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
14 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
15 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
16 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
17 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
18 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
19 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
20 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
21 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
22 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
23 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
24 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
25 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
26 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
27 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
28 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
29 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
30 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
31 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽

В ближайшие дни

Мультимедийная выставка «Большая Страна»
0+
Инсталляция Интерактивный
Мультимедийная выставка «Большая Страна»
11 августа в 17:30 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 400 ₽
Мультимедийная выставка «Большая Страна»
0+
Инсталляция Интерактивный
Мультимедийная выставка «Большая Страна»
31 июля в 14:30 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 400 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
28 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 350 ₽
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