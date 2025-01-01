Интерактивная экскурсия «В Тишине», квест «Тайны леса», мастер-класс «Шоколадные конфеты», мастер-класс «Угадай аромат»

Приглашаем вас в мир удивительных открытий и ярких эмоций! В нашем музее стартует программа, состоящая из интерактивной экскурсии, захватывающего квеста и увлекательных мастер-классов. Узнайте больше о каждом мероприятии!

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли общение без слов? На экскурсии «В Тишине» вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в уникальный опыт восприятия. Наш гид проведёт вас через 5 интерактивных залов, где вы сможете «услышать» его иными способами, открывая для себя новые ощущения.

Продолжительность: 60 минут

Подходит для детей от 7 лет и взрослых

Экскурсию можно проходить как одному, так и в компании друзей

В стоимость включен гид

Квест «Тайны леса»

Приготовьтесь к захватывающему приключению в таинственном лесу, где вам предстоит найти артефакт, необходимый для выхода из затерянного мира. В квесте вас ждут 2 комнаты и более 10 заданий на проверку логики и смекалки. Звуковые и световые эффекты добавят атмосферности и сделают ваше приключение незабываемым!

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом мастер-классе вы узнаете, как характер влияет на восприятие запахов и какие ароматы помогают сосредоточиться или расслабиться. В игровом арома-лото вы попробуете угадать 14 источников аромата. Каждый участник получит на память арома-амулет, который будет сохранять аромат на долгое время.

Продолжительность: 45 минут

Арома-амулет можно забрать с собой

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада и создадите свои уникальные конфеты. Дизайн вашей коробочки будет оформлен по вашему желанию, а для украшения мы предложим кокосовую стружку и сахарные посыпки различных форм и цветов.

Продолжительность: 45 минут

Каждый участник заберет 6 шоколадных конфет в подарочной упаковке

Обратите внимание: очередность программ определяется организатором. Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и творчества!