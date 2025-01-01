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Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
Киноафиша Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия

Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальная программа "В Тишине" и мастер-класс "Шоколадные конфеты" в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на незабываемое событие, которое объединяет интерактивное искусство и сладкое творчество! Программа состоит из двух уникальных частей: интерактивной экскурсии «В Тишине» и мастер-класса «Шоколадные конфеты».

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли общаться без слов? На нашей экскурсии вы сможете по-настоящему погрузиться в мир тишины. Надев противошумные наушники, вы откроете для себя новые ощущения и опыт. Наш гид проведет вас через пять интерактивных залов, где вы сможете «услышать» его без звука.

  • Экскурсия длится 60 минут.
  • Подходит как для индивидуального посещения, так и для групп.
  • Доступна для детей от 7 лет и взрослых.
  • В стоимость включен гид.

Забудьте о традиционных музеях с множеством теории и экспонатов. Здесь вас ждут только живые эмоции и впечатления!

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На этом сладком мастер-классе вы узнаете о захватывающей истории шоколада. Кто был первым европейцем, попробовавшим этот необычный напиток индейцев? Какое «золото» можно есть? Вы не только получите ответы на эти вопросы, но и создадите свои собственные шоколадные конфеты!

Вас ждут:

  • 45 минут увлекательного творчества.
  • 6 шоколадных конфет в подарочной упаковке, которые вы сможете украсить кокосовой стружкой и сахарными посыпками.

* Очередность программ определяет организатор. Общая продолжительность программы: 1 час 45 мин. Возрастная категория: 6+

Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 27 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 28 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 29 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 30 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 31 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 1 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 2 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 3 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 4 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 5 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 6 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 7 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 8 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 9 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 10 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 11 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 12 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 13 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 14 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 15 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 17 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 18 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 19 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 20 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 21 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 22 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 23 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 24 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 25 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 26 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 27 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 28 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 29 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 30 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 31 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Свидание в Тишине. Интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия
Свидание в Тишине. Интерактивная экскурсия
30 августа в 17:00 Музей «В Тишине»
от 4000 ₽
Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
15 августа в 16:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
12 августа в 15:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
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