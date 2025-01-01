Приглашаем вас на незабываемое событие, которое объединяет интерактивное искусство и сладкое творчество! Программа состоит из двух уникальных частей: интерактивной экскурсии «В Тишине» и мастер-класса «Шоколадные конфеты».
Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли общаться без слов? На нашей экскурсии вы сможете по-настоящему погрузиться в мир тишины. Надев противошумные наушники, вы откроете для себя новые ощущения и опыт. Наш гид проведет вас через пять интерактивных залов, где вы сможете «услышать» его без звука.
Забудьте о традиционных музеях с множеством теории и экспонатов. Здесь вас ждут только живые эмоции и впечатления!
На этом сладком мастер-классе вы узнаете о захватывающей истории шоколада. Кто был первым европейцем, попробовавшим этот необычный напиток индейцев? Какое «золото» можно есть? Вы не только получите ответы на эти вопросы, но и создадите свои собственные шоколадные конфеты!
Вас ждут:
* Очередность программ определяет организатор. Общая продолжительность программы: 1 час 45 мин. Возрастная категория: 6+
Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта!