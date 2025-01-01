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Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
Билеты от 1100₽
Киноафиша Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия

Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия

6+
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Интерактивная программа «В тишине» и мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Приглашаем вас на уникальную интерактивную программу «В тишине», где вы сможете открыть для себя новый способ общения и восприятия информации. Возможно ли понять друг друга без слов? Это станет возможным благодаря погружению в атмосферу тишины и новых ощущений.

Погружение в Тишину

В начале экскурсии вы наденете противошумные наушники, которые помогут вам сосредоточиться на своих чувствах. Под руководством нашего гида вы научитесь «услышать» его без звука. Этот опыт позволит вам ощутить окружающий мир по-новому, используя другие органы чувств.

Мы не похожи на традиционные музеи: здесь нет скучной теории и множества экспонатов. Вместо этого вас ждут живые эмоции и впечатления, которые оставят незабываемые воспоминания.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

После программы вы сможете насладиться сладким мастер-классом «Шоколадные конфеты». Задумывались ли вы, как цвет влияет на вкус? Или как аромат шоколада меняет наши ощущения? На этом занятии вы не только узнаете увлекательную историю шоколада, но и приготовите собственные конфеты, которые заберете с собой в подарочной упаковке.

Продолжительность всей программы составляет 105-120 минут. Не упустите возможность погрузиться в мир тишины и сладостей!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
24 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
25 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
26 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
27 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
28 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
29 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
30 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
31 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
1 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
2 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
3 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
4 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
5 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
6 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
7 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
8 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
9 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
10 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
11 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
12 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
13 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
14 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
15 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
16 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
17 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
18 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
19 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
20 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
21 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
22 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
23 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
24 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
25 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
26 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
27 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
28 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
29 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
30 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
31 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)
30 августа в 14:00 Музей «В Тишине»
от 700 ₽
VR-инсталляция
6+
Интерактивный
VR-инсталляция
27 июля в 17:00 Центр «Марс»
от 900 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
10 сентября в 10:30 Западное крыло Новой Третьяковки
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