Интерактивная программа «В тишине» и мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Приглашаем вас на уникальную интерактивную программу «В тишине», где вы сможете открыть для себя новый способ общения и восприятия информации. Возможно ли понять друг друга без слов? Это станет возможным благодаря погружению в атмосферу тишины и новых ощущений.

Погружение в Тишину

В начале экскурсии вы наденете противошумные наушники, которые помогут вам сосредоточиться на своих чувствах. Под руководством нашего гида вы научитесь «услышать» его без звука. Этот опыт позволит вам ощутить окружающий мир по-новому, используя другие органы чувств.

Мы не похожи на традиционные музеи: здесь нет скучной теории и множества экспонатов. Вместо этого вас ждут живые эмоции и впечатления, которые оставят незабываемые воспоминания.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

После программы вы сможете насладиться сладким мастер-классом «Шоколадные конфеты». Задумывались ли вы, как цвет влияет на вкус? Или как аромат шоколада меняет наши ощущения? На этом занятии вы не только узнаете увлекательную историю шоколада, но и приготовите собственные конфеты, которые заберете с собой в подарочной упаковке.

Продолжительность всей программы составляет 105-120 минут. Не упустите возможность погрузиться в мир тишины и сладостей!