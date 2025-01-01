Мультимедийная выставка и мастер-класс в пространстве «Большая Страна»

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, которое сочетает в себе мультимедийную выставку и творческий мастер-класс. Программа займет 1 час 45 минут и включает в себя следующие части:

Мультимедийная выставка «Большая Страна»

На выставке «Большая Страна» вы сможете погрузиться в удивительные красоты России всего за один час. Визуальные эффекты и интерактивные элементы познакомят вас с:

Вулканами Камчатки

Глубинами Байкала

Просторами Васюганского болота

Величием Урала и Эльбруса

Полноводной Волгой

Солёным озером Баскунчак

Сиянием Териберки

Эта выставка позволит вам увидеть самые живописные уголки нашей страны и узнать о их уникальных особенностях.

Мастер-класс «Мир Искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»

На мастер-классе вы сможете:

Создать собственный стикерпак из 6 наклеек

Узнать о возможностях искусственного интеллекта и его применении

Познакомиться с технологиями, которые помогают создавать тексты и изображения

Этот мастер-класс станет отличной возможностью для проявления вашего творческого потенциала и получения новых знаний о современном искусственном интеллекте.

Важно: Очередность программ определяется организатором. Мероприятие подходит для зрителей от 6 лет и старше.