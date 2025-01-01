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Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»
Билеты от 1150₽
Киноафиша Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»

Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1150₽

О концерте/спектакле

Мультимедийная выставка и мастер-класс в пространстве «Большая Страна»

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, которое сочетает в себе мультимедийную выставку и творческий мастер-класс. Программа займет 1 час 45 минут и включает в себя следующие части:

Мультимедийная выставка «Большая Страна»

На выставке «Большая Страна» вы сможете погрузиться в удивительные красоты России всего за один час. Визуальные эффекты и интерактивные элементы познакомят вас с:

  • Вулканами Камчатки
  • Глубинами Байкала
  • Просторами Васюганского болота
  • Величием Урала и Эльбруса
  • Полноводной Волгой
  • Солёным озером Баскунчак
  • Сиянием Териберки

Эта выставка позволит вам увидеть самые живописные уголки нашей страны и узнать о их уникальных особенностях.

Мастер-класс «Мир Искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»

На мастер-классе вы сможете:

  • Создать собственный стикерпак из 6 наклеек
  • Узнать о возможностях искусственного интеллекта и его применении
  • Познакомиться с технологиями, которые помогают создавать тексты и изображения

Этот мастер-класс станет отличной возможностью для проявления вашего творческого потенциала и получения новых знаний о современном искусственном интеллекте.

Важно: Очередность программ определяется организатором. Мероприятие подходит для зрителей от 6 лет и старше.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
24 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
25 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
26 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
27 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
28 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
29 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
30 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
31 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
1 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
2 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
3 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
4 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
5 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
6 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
7 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
8 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
9 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
10 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
11 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
12 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
13 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
14 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
15 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
16 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
17 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
18 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
19 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
20 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
21 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
22 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
23 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
24 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
25 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
26 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
27 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
28 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
29 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
30 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
31 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽

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