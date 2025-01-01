Приглашаем вас на уникальное мероприятие, которое сочетает в себе мультимедийную выставку и творческий мастер-класс. Программа займет 1 час 45 минут и включает в себя следующие части:
На выставке «Большая Страна» вы сможете погрузиться в удивительные красоты России всего за один час. Визуальные эффекты и интерактивные элементы познакомят вас с:
Эта выставка позволит вам увидеть самые живописные уголки нашей страны и узнать о их уникальных особенностях.
На мастер-классе вы сможете:
Этот мастер-класс станет отличной возможностью для проявления вашего творческого потенциала и получения новых знаний о современном искусственном интеллекте.
Важно: Очередность программ определяется организатором. Мероприятие подходит для зрителей от 6 лет и старше.