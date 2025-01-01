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Комбо: квест + интерактивная экскурсия
Билеты от 1100₽
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Комбо: квест + интерактивная экскурсия

6+
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Квест и интерактивная экскурсия для всей семьи в Музее «В Тишине»

Приглашаем вас на уникальное событие, которое сочетает в себе захватывающий квест и интерактивную экскурсию. Это идеальный способ провести время с друзьями или семьей, погрузившись в мир приключений и новых ощущений.

Квест «Тайны леса»

Вам предстоит отправиться в таинственный лес, где необходимо найти артефакт, без которого невозможно покинуть этот затерянный мир. В ходе квеста вас ждут:

  • Две комнаты с более чем 10 заданиями на проверку логики и смекалки;
  • Разгадывание загадок и прохождение лабиринта;
  • Звуковые и световые эффекты, которые усилят атмосферу приключения.

Этот квест подарит вам незабываемые эмоции и позволит проверить свои способности в команде.

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Предлагаем вам уникальный опыт общения без слов. На экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в мир тишины. Вы сможете:

  • «Услышать» нашего гида, который расскажет, как можно взаимодействовать без голоса;
  • Открыть для себя новые ощущения и опыт через интерактивные задания;
  • Погрузиться в выставку, используя другие органы чувств вместо слуха.

Это не обычная экскурсия — здесь нет много теории и экспонатов, только живые эмоции и впечатления.

Что нужно знать

  • Экскурсию можно пройти как одному, так и в компании друзей;
  • Пять интерактивных залов для погружения;
  • 60 минут увлекательного взаимодействия;
  • Музей доступен для посетителей от 7 лет и старше;
  • В стоимость включён гид.

* Очередность программ определяет организатор.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
24 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
25 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
26 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
27 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
28 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
29 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
30 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
31 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
1 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
2 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
3 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
4 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
5 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
6 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
7 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
8 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
9 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
10 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
11 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
12 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
13 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
14 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
15 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
16 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
17 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
18 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
19 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
20 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
21 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
22 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
23 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
24 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
25 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
26 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
27 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
28 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
29 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
30 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
31 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
1 сентября
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
13:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

Путь на Восток. Искусство ХХ века.
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Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
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