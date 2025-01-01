Квест и интерактивная экскурсия для всей семьи в Музее «В Тишине»

Приглашаем вас на уникальное событие, которое сочетает в себе захватывающий квест и интерактивную экскурсию. Это идеальный способ провести время с друзьями или семьей, погрузившись в мир приключений и новых ощущений.

Квест «Тайны леса»

Вам предстоит отправиться в таинственный лес, где необходимо найти артефакт, без которого невозможно покинуть этот затерянный мир. В ходе квеста вас ждут:

Две комнаты с более чем 10 заданиями на проверку логики и смекалки;

Разгадывание загадок и прохождение лабиринта;

Звуковые и световые эффекты, которые усилят атмосферу приключения.

Этот квест подарит вам незабываемые эмоции и позволит проверить свои способности в команде.

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Предлагаем вам уникальный опыт общения без слов. На экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в мир тишины. Вы сможете:

«Услышать» нашего гида, который расскажет, как можно взаимодействовать без голоса;

Открыть для себя новые ощущения и опыт через интерактивные задания;

Погрузиться в выставку, используя другие органы чувств вместо слуха.

Это не обычная экскурсия — здесь нет много теории и экспонатов, только живые эмоции и впечатления.

Что нужно знать

Экскурсию можно пройти как одному, так и в компании друзей;

Пять интерактивных залов для погружения;

60 минут увлекательного взаимодействия;

Музей доступен для посетителей от 7 лет и старше;

В стоимость включён гид.

* Очередность программ определяет организатор.