Приглашаем вас на уникальное событие, которое сочетает в себе захватывающий квест и интерактивную экскурсию. Это идеальный способ провести время с друзьями или семьей, погрузившись в мир приключений и новых ощущений.
Вам предстоит отправиться в таинственный лес, где необходимо найти артефакт, без которого невозможно покинуть этот затерянный мир. В ходе квеста вас ждут:
Этот квест подарит вам незабываемые эмоции и позволит проверить свои способности в команде.
Предлагаем вам уникальный опыт общения без слов. На экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в мир тишины. Вы сможете:
Это не обычная экскурсия — здесь нет много теории и экспонатов, только живые эмоции и впечатления.
* Очередность программ определяет организатор.