Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
Билеты от 1850₽
Киноафиша Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса

Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса

6+
Возраст 6+
Билеты от 1850₽

О концерте/спектакле

Уникальный опыт в интерактивном музее «В Тишине»

Погрузитесь в мир новых ощущений и эмоций с эксклюзивной программой нашего музея. Гостей ждут увлекательные интерактивные экскурсии и мастер-классы, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Задумывались ли вы, возможно ли общаться без слов? На нашей экскурсии «В Тишине» вы сможете это узнаете! Надев противошумные наушники, вы погрузитесь в атмосферу тишины и научитесь «слушать» глазами. Наш гид откроет вам новые способы восприятия информации через другие органы чувств.

  • Экскурсия подходит как для индивидуального посещения, так и для групповой.
  • Вы посетите 5 интерактивных залов.
  • Продолжительность — 60 минут полных вовлеченности и увлекательности.
  • Подходит для детей от 7 лет и взрослых.
  • В стоимость включен гид.

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом мастер-классе вы узнаете, как характер влияет на обоняние. Узнайте, какие ароматы помогут вам сосредоточиться, а какие — расслабиться. В игровом формате арома-лото вы сможете тренировать свои способности в угадывании 14 различных ароматов.

Каждому участнику будет выдан арома-амулет — фигурка из глины с эфирным маслом, которая надолго сохранит сладкий запах.

  • Продолжительность — 45 минут.
  • Арома-амулет можно забрать с собой.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Приготовьтесь к сладкому увлечению на нашем мастер-классе по созданию шоколадных конфет! Здесь вы узнаете интересные факты из истории шоколада и создадите свои собственные конфеты с уникальным дизайном.

Каждый участник сможет оформить подарочную упаковку и выбрать toppings для своих конфет, включая кокосовую стружку и сахарные посыпки различных форм и цветов.

  • Продолжительность — 45 минут.
  • 6 шоколадных конфет в подарочной упаковке.

Очередность программ определяется организатором.

Общая продолжительность всех мероприятий — 2 часа 30 минут.

Возрастная категория — 6+

Купить билет на выставка Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса

Помощь с билетами
Сентябрь
12 сентября пятница
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
13 сентября суббота
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
14 сентября воскресенье
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
15 сентября понедельник
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
16 сентября вторник
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
17 сентября среда
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
18 сентября четверг
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
19 сентября пятница
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
20 сентября суббота
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
21 сентября воскресенье
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
22 сентября понедельник
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
23 сентября вторник
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
24 сентября среда
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
25 сентября четверг
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
26 сентября пятница
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
27 сентября суббота
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
28 сентября воскресенье
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 2000 ₽
29 сентября понедельник
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
30 сентября вторник
11:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
12:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
13:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
15:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
16:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
от 1850 ₽

В ближайшие дни

Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
0+
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
31 октября в 16:30 Музей Павла и Сергея Третьяковых
Билеты
Единый входной билет на выставки «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» и «Александр Дейнека. Гимн жизни»
6+
Графика Живопись Скульптура
Единый входной билет на выставки «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» и «Александр Дейнека. Гимн жизни»
12 сентября в 13:00 Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной
от 1800 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
20 декабря в 19:30 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше