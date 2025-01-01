Уникальный опыт в интерактивном музее «В Тишине»

Погрузитесь в мир новых ощущений и эмоций с эксклюзивной программой нашего музея. Гостей ждут увлекательные интерактивные экскурсии и мастер-классы, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Задумывались ли вы, возможно ли общаться без слов? На нашей экскурсии «В Тишине» вы сможете это узнаете! Надев противошумные наушники, вы погрузитесь в атмосферу тишины и научитесь «слушать» глазами. Наш гид откроет вам новые способы восприятия информации через другие органы чувств.

Экскурсия подходит как для индивидуального посещения, так и для групповой.

Вы посетите 5 интерактивных залов.

Продолжительность — 60 минут полных вовлеченности и увлекательности.

Подходит для детей от 7 лет и взрослых.

В стоимость включен гид.

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом мастер-классе вы узнаете, как характер влияет на обоняние. Узнайте, какие ароматы помогут вам сосредоточиться, а какие — расслабиться. В игровом формате арома-лото вы сможете тренировать свои способности в угадывании 14 различных ароматов.

Каждому участнику будет выдан арома-амулет — фигурка из глины с эфирным маслом, которая надолго сохранит сладкий запах.

Продолжительность — 45 минут.

Арома-амулет можно забрать с собой.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Приготовьтесь к сладкому увлечению на нашем мастер-классе по созданию шоколадных конфет! Здесь вы узнаете интересные факты из истории шоколада и создадите свои собственные конфеты с уникальным дизайном.

Каждый участник сможет оформить подарочную упаковку и выбрать toppings для своих конфет, включая кокосовую стружку и сахарные посыпки различных форм и цветов.

Продолжительность — 45 минут.

6 шоколадных конфет в подарочной упаковке.

Очередность программ определяется организатором.

Общая продолжительность всех мероприятий — 2 часа 30 минут.

Возрастная категория — 6+