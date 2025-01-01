Погрузитесь в мир новых ощущений и эмоций с эксклюзивной программой нашего музея. Гостей ждут увлекательные интерактивные экскурсии и мастер-классы, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.
Задумывались ли вы, возможно ли общаться без слов? На нашей экскурсии «В Тишине» вы сможете это узнаете! Надев противошумные наушники, вы погрузитесь в атмосферу тишины и научитесь «слушать» глазами. Наш гид откроет вам новые способы восприятия информации через другие органы чувств.
На этом мастер-классе вы узнаете, как характер влияет на обоняние. Узнайте, какие ароматы помогут вам сосредоточиться, а какие — расслабиться. В игровом формате арома-лото вы сможете тренировать свои способности в угадывании 14 различных ароматов.
Каждому участнику будет выдан арома-амулет — фигурка из глины с эфирным маслом, которая надолго сохранит сладкий запах.
Приготовьтесь к сладкому увлечению на нашем мастер-классе по созданию шоколадных конфет! Здесь вы узнаете интересные факты из истории шоколада и создадите свои собственные конфеты с уникальным дизайном.
Каждый участник сможет оформить подарочную упаковку и выбрать toppings для своих конфет, включая кокосовую стружку и сахарные посыпки различных форм и цветов.
Очередность программ определяется организатором.
Общая продолжительность всех мероприятий — 2 часа 30 минут.
Возрастная категория — 6+