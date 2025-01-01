Уникальная программа: Интерактивная экскурсия, Квест и Мастер-класс

Приглашаем вас на уникальную программу, которая включает в себя три увлекательных события: интерактивную экскурсию «В Тишине», квест «Артефакт» и мастер-класс «Шоколадные конфеты». Каждый из этих мероприятий подарит вам незабываемые впечатления и новые ощущения!

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Хотите узнать, возможно ли общаться без слов? На нашей интерактивной экскурсии «В Тишине» вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в мир тишины. Вместе с нашим гидом вы откроете для себя новые способы общения, используя только свои чувства.

Экскурсия проходит в пяти интерактивных залах.

Продолжительность — 60 минут полного вовлечения.

Подходит как для детей от 7 лет, так и для взрослых.

Стоимость включает услуги гида.

Здесь нет скучной теории и множества экспонатов — только живые эмоции и впечатления!

Квест «Артефакт»

Вас ждет захватывающее приключение в Научно-исследовательском Институте из культового советского фильма «Чародеи». Вам предстоит найти артефакт, без которого не получится покинуть это место.

Квест включает три комнаты и более 10 заданий на проверку логики и смекалки.

Перед тем как выбраться, вам придется разгадать шифры и загадки.

Звуковые и световые эффекты добавят атмосферности и усилят впечатления.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На нашем сладком мастер-классе вы узнаете, как цвет влияет на восприятие вкуса шоколада. Здесь вы сможете не только насладиться процессом, но и создать свои собственные шоколадные конфеты!

Продолжительность — 45 минут.

Вы получите 5 шоколадных конфет в подарочной упаковке.

Мастер-класс доступен по специальной цене в комбо-наборе.

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и вкуса! Участвуйте в наших мероприятиях и создайте незабываемые воспоминания.