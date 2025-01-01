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Комбо: экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
Киноафиша Комбо: экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс

Комбо: экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальная программа: Интерактивная экскурсия, Квест и Мастер-класс

Приглашаем вас на уникальную программу, которая включает в себя три увлекательных события: интерактивную экскурсию «В Тишине», квест «Артефакт» и мастер-класс «Шоколадные конфеты». Каждый из этих мероприятий подарит вам незабываемые впечатления и новые ощущения!

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Хотите узнать, возможно ли общаться без слов? На нашей интерактивной экскурсии «В Тишине» вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в мир тишины. Вместе с нашим гидом вы откроете для себя новые способы общения, используя только свои чувства.

  • Экскурсия проходит в пяти интерактивных залах.
  • Продолжительность — 60 минут полного вовлечения.
  • Подходит как для детей от 7 лет, так и для взрослых.
  • Стоимость включает услуги гида.

Здесь нет скучной теории и множества экспонатов — только живые эмоции и впечатления!

Квест «Артефакт»

Вас ждет захватывающее приключение в Научно-исследовательском Институте из культового советского фильма «Чародеи». Вам предстоит найти артефакт, без которого не получится покинуть это место.

  • Квест включает три комнаты и более 10 заданий на проверку логики и смекалки.
  • Перед тем как выбраться, вам придется разгадать шифры и загадки.
  • Звуковые и световые эффекты добавят атмосферности и усилят впечатления.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На нашем сладком мастер-классе вы узнаете, как цвет влияет на восприятие вкуса шоколада. Здесь вы сможете не только насладиться процессом, но и создать свои собственные шоколадные конфеты!

  • Продолжительность — 45 минут.
  • Вы получите 5 шоколадных конфет в подарочной упаковке.
  • Мастер-класс доступен по специальной цене в комбо-наборе.

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и вкуса! Участвуйте в наших мероприятиях и создайте незабываемые воспоминания.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽

В ближайшие дни

Свидание в Тишине + мастер-класс (интеракивно-развлекательная экскурсия)
16+
Мастер-класс
Свидание в Тишине + мастер-класс (интеракивно-развлекательная экскурсия)
25 августа в 15:00 Музей «В Тишине»
от 4500 ₽
МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
15 августа в 14:00 Музей «Арт и факты»
от 780 ₽
Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!
6+
Инсталляция Интерактивный Современное искусство
Добро пожаловать в волшебный мир Хаяо Миядзаки!
31 августа в 13:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 490 ₽
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