Приглашаем вас на уникальную программу, которая включает в себя три увлекательных события: интерактивную экскурсию «В Тишине», квест «Артефакт» и мастер-класс «Шоколадные конфеты». Каждый из этих мероприятий подарит вам незабываемые впечатления и новые ощущения!
Хотите узнать, возможно ли общаться без слов? На нашей интерактивной экскурсии «В Тишине» вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в мир тишины. Вместе с нашим гидом вы откроете для себя новые способы общения, используя только свои чувства.
Здесь нет скучной теории и множества экспонатов — только живые эмоции и впечатления!
Вас ждет захватывающее приключение в Научно-исследовательском Институте из культового советского фильма «Чародеи». Вам предстоит найти артефакт, без которого не получится покинуть это место.
На нашем сладком мастер-классе вы узнаете, как цвет влияет на восприятие вкуса шоколада. Здесь вы сможете не только насладиться процессом, но и создать свои собственные шоколадные конфеты!
Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и вкуса! Участвуйте в наших мероприятиях и создайте незабываемые воспоминания.