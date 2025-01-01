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Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
Киноафиша Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс

Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Анонс новых интерактивных мероприятий в Музее

Погрузитесь в мир уникальных впечатлений и откройте для себя новые грани восприятия на интерактивной экскурсии, мастер-классе и квесте, которые ждут вас в нашем музее. Программа включает:

  • Интерактивная экскурсия «В Тишине»
  • Мастер-класс «Угадай Аромат»
  • Квест «Артефакт»

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли общение в тишине? На этой экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в мир звуков, которые не слышны, но ощущаются. Наш гид поможет вам понять, как можно общаться без слов, открывая новые ощущения и опыт.

Приготовьтесь к уникальному взаимодействию с выставкой, где акцент сделан не на теории, а на живых эмоциях и впечатлениях. Экскурсия подходит как для индивидуальных посетителей, так и для дружных компаний. Вас ждут:

  • Пять интерактивных залов
  • 60 минут вовлеченности и увлекательности
  • Доступно для детей от 7 лет и взрослых
  • В стоимость включен гид

Мастер-класс «Угадай Аромат»

Погрузитесь в мир ароматов на нашем мастер-классе, где вы узнаете, как характер влияет на восприятие запахов. Участвуйте в арома-лото, угадывайте 14 источников запаха и создайте свой собственный арома-амулет.

Это увлекательное занятие позволит вам понять, как профессиональные парфюмеры соединяют ноты и создают ароматы. В конце мастер-класса вы получите на память свой ароматный амулет. Не упустите возможность приобрести мастер-класс со скидкой в комбо-наборе!

  • Продолжительность: 45 минут
  • Арома-амулет можно забрать с собой

Квест «Артефакт»

Станьте участником увлекательного квеста, в котором вам предстоит попасть в Научно-исследовательский Институт из советского фильма «Чародеи». Ваша задача — найти артефакт, без которого не получится выбраться!

Вас ждут три комнаты и более десяти заданий на проверку логики и смекалки. Приготовьтесь разгадать шифры и загадки, чтобы пройти квест до конца. Звуковые и световые эффекты добавят атмосферности и сделают ваше приключение незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этих уникальных мероприятий и открыть для себя новый опыт!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1650 ₽ 11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1850 ₽ 11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽

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