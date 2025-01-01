Анонс новых интерактивных мероприятий в Музее

Погрузитесь в мир уникальных впечатлений и откройте для себя новые грани восприятия на интерактивной экскурсии, мастер-классе и квесте, которые ждут вас в нашем музее. Программа включает:

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Мастер-класс «Угадай Аромат»

Квест «Артефакт»

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли общение в тишине? На этой экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в мир звуков, которые не слышны, но ощущаются. Наш гид поможет вам понять, как можно общаться без слов, открывая новые ощущения и опыт.

Приготовьтесь к уникальному взаимодействию с выставкой, где акцент сделан не на теории, а на живых эмоциях и впечатлениях. Экскурсия подходит как для индивидуальных посетителей, так и для дружных компаний. Вас ждут:

Пять интерактивных залов

60 минут вовлеченности и увлекательности

Доступно для детей от 7 лет и взрослых

В стоимость включен гид

Мастер-класс «Угадай Аромат»

Погрузитесь в мир ароматов на нашем мастер-классе, где вы узнаете, как характер влияет на восприятие запахов. Участвуйте в арома-лото, угадывайте 14 источников запаха и создайте свой собственный арома-амулет.

Это увлекательное занятие позволит вам понять, как профессиональные парфюмеры соединяют ноты и создают ароматы. В конце мастер-класса вы получите на память свой ароматный амулет. Не упустите возможность приобрести мастер-класс со скидкой в комбо-наборе!

Продолжительность: 45 минут

Арома-амулет можно забрать с собой

Квест «Артефакт»

Станьте участником увлекательного квеста, в котором вам предстоит попасть в Научно-исследовательский Институт из советского фильма «Чародеи». Ваша задача — найти артефакт, без которого не получится выбраться!

Вас ждут три комнаты и более десяти заданий на проверку логики и смекалки. Приготовьтесь разгадать шифры и загадки, чтобы пройти квест до конца. Звуковые и световые эффекты добавят атмосферности и сделают ваше приключение незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этих уникальных мероприятий и открыть для себя новый опыт!