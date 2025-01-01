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Комбо: два мастер-класса
Билеты от 1300₽
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Комбо: два мастер-класса

6+
Возраст 6+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Уникальные мастер-классы для юных творцов в Мультимедийном пространстве «Большая Страна»

Приглашаем вас на увлекательную программу, которая включает в себя два мастер-класса. Общая продолжительность мероприятия составляет 1 час 30 минут. Эти занятия подойдут для детей старше 6 лет и подарят им возможность погрузиться в мир творчества и знаний.

Мастер-класс «Мир Искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»

На этом мастер-классе участники смогут создать свой собственный стикерпак, состоящий из шести уникальных наклеек. Вы узнаете о возможностях искусственного интеллекта и его применении в разных сферах. Также мы познакомим вас с технологиями, которые позволяют генерировать тексты и изображения с помощью ИИ. После занятия каждый участник сможет забрать созданный стикерпак домой.

Мастер-класс «Талисман: секреты рун»

Этот мастер-класс позволит вам окунуться в мир древних знаний. Вы познакомитесь с историей и значением рун, а также научитесь собирать свои собственные комбинации. Участники смогут нанести выбранные руны на талисман, который будет представлен в виде брелока или магнита. Каждый сможет забрать свой талисман домой, как символ уникальных знаний и творчества.

Обратите внимание: Очередность проведения мастер-классов определяет организатор. Не упустите возможность развить свои творческие способности и узнать что-то новое!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
24 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
25 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
26 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
27 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
28 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
29 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
30 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
31 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
1 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
2 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
3 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
4 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
5 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
6 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
7 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
8 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
9 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
10 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
11 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
12 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
13 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
14 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
15 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
16 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
17 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
18 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
19 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
20 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
21 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
22 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
23 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
24 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
25 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
26 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
27 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
28 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
29 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
30 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
31 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Свидание по мультимедийной выставке «Большая Страна»
16+
Экскурсия
Свидание по мультимедийной выставке «Большая Страна»
23 июля в 19:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 3500 ₽
Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии
16+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии
21 августа в 11:00 Новая Третьяковка
Билеты
Игровая программа «Фаертаг»
18+
Интерактивный
Игровая программа «Фаертаг»
15 октября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 120000 ₽
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