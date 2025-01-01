Уникальные мастер-классы для юных творцов в Мультимедийном пространстве «Большая Страна»

Приглашаем вас на увлекательную программу, которая включает в себя два мастер-класса. Общая продолжительность мероприятия составляет 1 час 30 минут. Эти занятия подойдут для детей старше 6 лет и подарят им возможность погрузиться в мир творчества и знаний.

Мастер-класс «Мир Искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»

На этом мастер-классе участники смогут создать свой собственный стикерпак, состоящий из шести уникальных наклеек. Вы узнаете о возможностях искусственного интеллекта и его применении в разных сферах. Также мы познакомим вас с технологиями, которые позволяют генерировать тексты и изображения с помощью ИИ. После занятия каждый участник сможет забрать созданный стикерпак домой.

Мастер-класс «Талисман: секреты рун»

Этот мастер-класс позволит вам окунуться в мир древних знаний. Вы познакомитесь с историей и значением рун, а также научитесь собирать свои собственные комбинации. Участники смогут нанести выбранные руны на талисман, который будет представлен в виде брелока или магнита. Каждый сможет забрать свой талисман домой, как символ уникальных знаний и творчества.

Обратите внимание: Очередность проведения мастер-классов определяет организатор. Не упустите возможность развить свои творческие способности и узнать что-то новое!