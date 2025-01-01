Мультимедийная выставка и мастер-класс в пространстве «Большая Страна»

Представляем уникальную программу, которая объединяет два захватывающих события: мультимедийную выставку «Большая Страна» и мастер-класс «Талисман: секреты рун». Общая продолжительность мероприятий составляет 1 час 45 минут.

Мультимедийная выставка «Большая Страна»

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по России! На выставке вы сможете исследовать:

вулканы Камчатки

глубины Байкала

просторы Васюганского болота

величие Урала и Эльбруса

полноводную Волгу

солёное озеро Баскунчак

сияние Териберки

Выставка предлагает уникальную возможность за короткое время познакомиться с природными красотами нашей страны.

Мастер-класс «Талисман: секреты рун»

На мастер-классе вы окунётесь в мир древних знаний. Вам предстоит:

узнать историю и значение рун

собрать собственную комбинацию рун

нанести руны на талисман (брелок или магнит) и забрать его с собой

Этот мастер-класс станет не только увлекательным, но и познавательным, позволяя вам создать уникальный амулет с личным значением.

Важно: Очередность программ определяется организатором. Возрастная категория: 0+. Не упустите возможность познакомиться с культурой и историей России!