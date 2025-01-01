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Комбо билет: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Талисман: секреты рун»
Билеты от 1150₽
Киноафиша Комбо билет: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Талисман: секреты рун»

Комбо билет: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Талисман: секреты рун»

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Билеты от 1150₽

О концерте/спектакле

Мультимедийная выставка и мастер-класс в пространстве «Большая Страна»

Представляем уникальную программу, которая объединяет два захватывающих события: мультимедийную выставку «Большая Страна» и мастер-класс «Талисман: секреты рун». Общая продолжительность мероприятий составляет 1 час 45 минут.

Мультимедийная выставка «Большая Страна»

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по России! На выставке вы сможете исследовать:

  • вулканы Камчатки
  • глубины Байкала
  • просторы Васюганского болота
  • величие Урала и Эльбруса
  • полноводную Волгу
  • солёное озеро Баскунчак
  • сияние Териберки

Выставка предлагает уникальную возможность за короткое время познакомиться с природными красотами нашей страны.

Мастер-класс «Талисман: секреты рун»

На мастер-классе вы окунётесь в мир древних знаний. Вам предстоит:

  • узнать историю и значение рун
  • собрать собственную комбинацию рун
  • нанести руны на талисман (брелок или магнит) и забрать его с собой

Этот мастер-класс станет не только увлекательным, но и познавательным, позволяя вам создать уникальный амулет с личным значением.

Важно: Очередность программ определяется организатором. Возрастная категория: 0+. Не упустите возможность познакомиться с культурой и историей России!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
24 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
25 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
26 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
27 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
28 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
29 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
30 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
31 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
1 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
2 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
3 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
4 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
5 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
6 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
7 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
8 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
9 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
10 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
11 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
12 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
13 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
14 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
15 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
16 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
17 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
18 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
19 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
20 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
21 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
22 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
23 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
24 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
25 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
26 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
27 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
28 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1150 ₽ 18:00 от 1150 ₽
29 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1150 ₽ 12:00 от 1150 ₽ 13:00 от 1150 ₽ 14:00 от 1150 ₽ 15:00 от 1150 ₽ 16:00 от 1150 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
30 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽
31 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1250 ₽ 12:00 от 1250 ₽ 13:00 от 1250 ₽ 14:00 от 1250 ₽ 15:00 от 1250 ₽ 16:00 от 1250 ₽ 17:00 от 1250 ₽ 18:00 от 1250 ₽

В ближайшие дни

0+
Интерактивный
Занятие в зале
31 августа в 10:00 Костровский ДК
от 150 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Интерактивный
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
25 июля в 15:00 Музей «В Тишине»
от 1100 ₽
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
26 июля в 15:00 Музей «В Тишине»
от 1850 ₽
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