Представляем уникальную программу, которая объединяет два захватывающих события: мультимедийную выставку «Большая Страна» и мастер-класс «Талисман: секреты рун». Общая продолжительность мероприятий составляет 1 час 45 минут.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по России! На выставке вы сможете исследовать:
Выставка предлагает уникальную возможность за короткое время познакомиться с природными красотами нашей страны.
На мастер-классе вы окунётесь в мир древних знаний. Вам предстоит:
Этот мастер-класс станет не только увлекательным, но и познавательным, позволяя вам создать уникальный амулет с личным значением.
Важно: Очередность программ определяется организатором. Возрастная категория: 0+. Не упустите возможность познакомиться с культурой и историей России!