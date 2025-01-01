Приглашаем вас на уникальное событие в Мультимедийном пространстве «Большая Страна». Программа включает в себя мультимедийную выставку и два увлекательных мастер-класса, которые позволят вам погрузиться в мир искусства и технологий.
Выставка представляет собой захватывающее путешествие по красотам России. За один час вы сможете увидеть:
Эта выставка — возможность увидеть неповторимые природные ландшафты страны в одном месте.
На этом мастер-классе вы научитесь создавать собственный стикерпак из шести наклеек. Вы узнаете об искусственном интеллекте, его применении и возможностях в создании текстов и изображений. Каждый участник унесет домой свой уникальный стикерпак!
В ходе этого мастер-класса вы познакомитесь с древним языком рун, узнаете их историю и значение. Вас ждет увлекательный процесс создания собственного талисмана: вы соберете комбинацию рун и нанесете ее на брелок или магнит.
Обратите внимание: Очередность программ определяется организатором.
Возрастная категория: 6+
Продолжительность: 2 часа 30 минут
Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и технологий — ждем вас в «Большой Стране»!