Комбо-билет в мультимедийное пространство «Большая Страна»

Приглашаем вас на уникальное событие в Мультимедийном пространстве «Большая Страна». Программа включает в себя мультимедийную выставку и два увлекательных мастер-класса, которые позволят вам погрузиться в мир искусства и технологий.

Мультимедийная выставка «Большая Страна»

Выставка представляет собой захватывающее путешествие по красотам России. За один час вы сможете увидеть:

вулканы Камчатки

глубины Байкала

просторы Васюганского болота

величие Урала и Эльбруса

полноводную Волгу

солёное озеро Баскунчак

сияние Териберки

Эта выставка — возможность увидеть неповторимые природные ландшафты страны в одном месте.

Мастер-класс «Мир Искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»

На этом мастер-классе вы научитесь создавать собственный стикерпак из шести наклеек. Вы узнаете об искусственном интеллекте, его применении и возможностях в создании текстов и изображений. Каждый участник унесет домой свой уникальный стикерпак!

Мастер-класс «Талисман: секреты рун»

В ходе этого мастер-класса вы познакомитесь с древним языком рун, узнаете их историю и значение. Вас ждет увлекательный процесс создания собственного талисмана: вы соберете комбинацию рун и нанесете ее на брелок или магнит.

Обратите внимание: Очередность программ определяется организатором.

Возрастная категория: 6+

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и технологий — ждем вас в «Большой Стране»!