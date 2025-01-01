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Комбо билет: мультимедийная выставка + 2 мастер-класса
Билеты от 1700₽
Киноафиша Комбо билет: мультимедийная выставка + 2 мастер-класса

Комбо билет: мультимедийная выставка + 2 мастер-класса

6+
Возраст 6+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Комбо-билет в мультимедийное пространство «Большая Страна»

Приглашаем вас на уникальное событие в Мультимедийном пространстве «Большая Страна». Программа включает в себя мультимедийную выставку и два увлекательных мастер-класса, которые позволят вам погрузиться в мир искусства и технологий.

Мультимедийная выставка «Большая Страна»

Выставка представляет собой захватывающее путешествие по красотам России. За один час вы сможете увидеть:

  • вулканы Камчатки
  • глубины Байкала
  • просторы Васюганского болота
  • величие Урала и Эльбруса
  • полноводную Волгу
  • солёное озеро Баскунчак
  • сияние Териберки

Эта выставка — возможность увидеть неповторимые природные ландшафты страны в одном месте.

Мастер-класс «Мир Искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»

На этом мастер-классе вы научитесь создавать собственный стикерпак из шести наклеек. Вы узнаете об искусственном интеллекте, его применении и возможностях в создании текстов и изображений. Каждый участник унесет домой свой уникальный стикерпак!

Мастер-класс «Талисман: секреты рун»

В ходе этого мастер-класса вы познакомитесь с древним языком рун, узнаете их историю и значение. Вас ждет увлекательный процесс создания собственного талисмана: вы соберете комбинацию рун и нанесете ее на брелок или магнит.

Обратите внимание: Очередность программ определяется организатором.

Возрастная категория: 6+

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и технологий — ждем вас в «Большой Стране»!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
24 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
25 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1900 ₽
26 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1900 ₽ 12:00 от 1900 ₽ 13:00 от 1900 ₽ 14:00 от 1900 ₽ 15:00 от 1900 ₽ 16:00 от 1900 ₽ 17:00 от 1900 ₽
27 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1900 ₽ 12:00 от 1900 ₽ 13:00 от 1900 ₽ 14:00 от 1900 ₽ 15:00 от 1900 ₽ 16:00 от 1900 ₽ 17:00 от 1900 ₽
28 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
29 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
30 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
31 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
1 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1900 ₽
2 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1900 ₽ 12:00 от 1900 ₽ 13:00 от 1900 ₽ 14:00 от 1900 ₽ 15:00 от 1900 ₽ 16:00 от 1900 ₽ 17:00 от 1900 ₽
3 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1900 ₽ 12:00 от 1900 ₽ 13:00 от 1900 ₽ 14:00 от 1900 ₽ 15:00 от 1900 ₽ 16:00 от 1900 ₽ 17:00 от 1900 ₽
4 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
5 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
6 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
7 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
8 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1900 ₽
9 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1900 ₽ 12:00 от 1900 ₽ 13:00 от 1900 ₽ 14:00 от 1900 ₽ 15:00 от 1900 ₽ 16:00 от 1900 ₽ 17:00 от 1900 ₽
10 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1900 ₽ 12:00 от 1900 ₽ 13:00 от 1900 ₽ 14:00 от 1900 ₽ 15:00 от 1900 ₽ 16:00 от 1900 ₽ 17:00 от 1900 ₽
11 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
12 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
13 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
14 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
15 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1900 ₽
16 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1900 ₽ 12:00 от 1900 ₽ 13:00 от 1900 ₽ 14:00 от 1900 ₽ 15:00 от 1900 ₽ 16:00 от 1900 ₽ 17:00 от 1900 ₽
17 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1900 ₽ 12:00 от 1900 ₽ 13:00 от 1900 ₽ 14:00 от 1900 ₽ 15:00 от 1900 ₽ 16:00 от 1900 ₽ 17:00 от 1900 ₽
18 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
19 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
20 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
21 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
22 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1900 ₽
23 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1900 ₽ 12:00 от 1900 ₽ 13:00 от 1900 ₽ 14:00 от 1900 ₽ 15:00 от 1900 ₽ 16:00 от 1900 ₽ 17:00 от 1900 ₽
24 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1900 ₽ 12:00 от 1900 ₽ 13:00 от 1900 ₽ 14:00 от 1900 ₽ 15:00 от 1900 ₽ 16:00 от 1900 ₽ 17:00 от 1900 ₽
25 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
26 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
27 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
28 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
29 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1700 ₽ 12:00 от 1700 ₽ 13:00 от 1700 ₽ 14:00 от 1700 ₽ 15:00 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1900 ₽
30 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1900 ₽ 12:00 от 1900 ₽ 13:00 от 1900 ₽ 14:00 от 1900 ₽ 15:00 от 1900 ₽ 16:00 от 1900 ₽ 17:00 от 1900 ₽
31 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1900 ₽ 12:00 от 1900 ₽ 13:00 от 1900 ₽ 14:00 от 1900 ₽ 15:00 от 1900 ₽ 16:00 от 1900 ₽ 17:00 от 1900 ₽

В ближайшие дни

Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
0+
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
2 августа в 16:00 Музей Павла и Сергея Третьяковых
Билеты
Политехническая экспозиция музея
0+
Интерактивный Исторические выставки
Политехническая экспозиция музея
23 июля в 14:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Re_Member. Вспомни и воссоединись
12+
Инсталляция Объект Интерактивный Современное искусство
Re_Member. Вспомни и воссоединись
23 июля в 20:30 Центр «Марс»
от 1200 ₽
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