Посещение музея Гарри Поттера в Санкт-Петербурге

Погрузитесь в атмосферу волшебного мира Гарри Поттера в Санкт-Петербурге! Теперь у вас есть уникальная возможность приобрести комбо-билет, который включает в себя два взрослых билета на экскурсию в музей, а также два мастер-класса на выбор.

Что входит в комбо-билет?

Два взрослых билета на экскурсию по музею, где вы сможете увидеть уникальные экспонаты, связанные с миром волшебников.

Выбор из двух мастер-классов на тему магии: Изготовление волшебной палочки Зельеварение Письмо из Хогвартса Мыловарение



Почему стоит посетить музей?

Музей Гарри Поттера - это не только место для любителей книг и фильмов. Здесь каждый сможет испытать себя в роли волшебника, научившись создавать настоящие зелья и мастерить волшебные предметы. Атмосфера музея перенесет вас в знакомый мир, где каждый уголок наполнен магией и чудесами.

Не упустите шанс стать частью волшебства – покупая комбо-билет, вы обеспечите себе незабываемые впечатления!