Семейное посещение музея Гарри Поттера в Санкт-Петербурге

Музей Гарри Поттера в Санкт-Петербурге предлагает уникальные возможности для всей семьи. Специальное семейное комбо включает в себя все самое необходимое для увлекательного дня, полного волшебства и творчества.

Что входит в семейное комбо?

Детский билет на экскурсию по музею.

Два взрослых билета на экскурсию.

Мастер-класс на выбор: Изготовление волшебной палочки. Зельеварение. Письмо из Хогвартса. Мыловарение.



Каждый из мастер-классов предлагает возможность научиться чему-то новому и увлекательному, что оставит множество приятных воспоминаний. Посетители смогут не только узнать, как устроен мир Гарри Поттера, но и стать частью этого волшебного процесса.

Преимущества посещения музея

Музей представляет собой интерактивную экспозицию, где все желающие могут ощутить атмосферу известных книг и фильмов. Это отличная возможность для детей и взрослых познать волшебный мир в повседневной жизни. Спешите воспользоваться уникальным предложением и создайте незабываемые моменты с близкими!