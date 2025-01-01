Уникальная интерактивная программа «В Тишине» в Нижнем Новгороде

Погрузитесь в мир тишины и ароматов с нашей новой программой, которая включает две уникальные активности: интерактивную экскурсию «В Тишине» и мастер-класс «Угадай аромат». Откройте для себя новые ощущения и возможности общения без слов!

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Задумывались ли вы, возможно ли общение без слов? На нашей экскурсии вы наденете противошумные наушники и отправитесь в уникальное путешествие, где звук заменит тишина. Наш гид проведет вас через пять интерактивных залов, помогая «услышать» его без звука. Вы будете исследовать выставку, полагаясь на другие органы чувств, и получите совершенно новый опыт восприятия информации.

Экскурсия доступна как для индивидуальных посетителей, так и для групп.

Продолжительность: 60 минут.

Возрастная категория: 7+.

В стоимость включен гид.

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом мастер-классе вы узнаете, как различные ароматы могут влиять на ваше настроение и концентрацию. В игровой форме вы сможете попробовать свои силы в арома-лото, угадывая 14 источников ароматов. В завершение у вас останется арома-амулет — фигурка из глины, обожженной на низких температурах, с нанесённым эфирным маслом, который вы сможете забрать с собой.

Продолжительность: 45 минут.

Арома-амулет можно забрать с собой.

Общая продолжительность программы: 1 час 45 минут.

Обратите внимание, что очередность программ определяется организатором. Мы ждем вас на увлекательном путешествии в мир тишины и ароматов!