Интерактивная программа в Тишине: мастер-класс «Угадай аромат»

Поговорим руками? Возможно ли общаться в тишине, не произнося ни слова? На эту тему приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы сможете понять друг друга без слов.

В начале программы вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в атмосферу Тишины. Ваш гид проведет вас через необычные ощущения, объясняя, как можно общаться без голоса и слуха. Это интерактивная экскурсия подарит вам новый уровень восприятия информации.

Новые ощущения и живые эмоции

Здесь не будет много теории и экспонатов, как в обычных музеях. Мы стремимся создать пространство для живых эмоций и впечатлений. Вы сможете погрузиться в выставку, используя другие органы чувств, и открыть для себя мир, который обычно остается за пределами слышимого.

Мастер-класс «Угадай аромат»

В рамках программы вас ждет увлекательный мастер-класс, где вы узнаете, как характер влияет на обоняние. Участвуя в арома-лото, вы сможете угадать 14 различных источников запаха. В завершение занятия вы создадите собственный арома-амулет из специальной обожженной глины с выбранным ароматом.

Что говорят ваши предпочтения в ароматах?

Не пропустите возможность узнать, что ваши предпочтения в ароматах могут рассказать о вас. Продолжительность программы составляет 105-120 минут, и она обещает стать незабываемым опытом.