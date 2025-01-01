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Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
Киноафиша Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия

Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия

6+
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О концерте/спектакле

Интерактивная программа в Тишине: мастер-класс «Угадай аромат»

Поговорим руками? Возможно ли общаться в тишине, не произнося ни слова? На эту тему приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы сможете понять друг друга без слов.

В начале программы вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в атмосферу Тишины. Ваш гид проведет вас через необычные ощущения, объясняя, как можно общаться без голоса и слуха. Это интерактивная экскурсия подарит вам новый уровень восприятия информации.

Новые ощущения и живые эмоции

Здесь не будет много теории и экспонатов, как в обычных музеях. Мы стремимся создать пространство для живых эмоций и впечатлений. Вы сможете погрузиться в выставку, используя другие органы чувств, и открыть для себя мир, который обычно остается за пределами слышимого.

Мастер-класс «Угадай аромат»

В рамках программы вас ждет увлекательный мастер-класс, где вы узнаете, как характер влияет на обоняние. Участвуя в арома-лото, вы сможете угадать 14 различных источников запаха. В завершение занятия вы создадите собственный арома-амулет из специальной обожженной глины с выбранным ароматом.

Что говорят ваши предпочтения в ароматах?

Не пропустите возможность узнать, что ваши предпочтения в ароматах могут рассказать о вас. Продолжительность программы составляет 105-120 минут, и она обещает стать незабываемым опытом.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 23 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 24 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 25 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 26 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 27 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 28 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 29 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 30 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 31 июля
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 1 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 2 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 3 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 4 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 5 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 6 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 7 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 8 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 9 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 10 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 11 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 12 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 13 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 14 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 15 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 17 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 18 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 19 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 20 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 21 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 22 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 23 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 24 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 25 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 26 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 27 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 28 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Нижний Новгород, 29 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 30 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 31 августа
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

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12 августа в 14:00 Планетарий
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Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
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11 августа в 15:00 Планетарий
от 300 ₽
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14 августа в 19:00 Планетарий
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