Космические приключения для всех в Волгоградском планетарии

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по звёздному небу! Программа включает демонстрацию с использованием аппарата Цейс, сопровождаемую интересной лекцией. Вы сможете ознакомиться с полнокупольной программой в записи и насладиться ярким мультфильмом «Суперлунные приключения: кошки Китц».

Полнокупольный мультфильм

Этот насыщенный событиями анимационный фильм ждет как маленьких, так и больших зрителей под звёздным куполом. В нём рассказывается захватывающая история о космических приключениях кошек Пепе, Тутти и Китц.

Чем удивит мультфильм?

Мультфильм обещает интересные факты о космосе, доступные для понимания зрителями любого возраста. Вы узнаете, откуда на планетах берётся вода, как образуются кратеры и как очищают орбиту Земли от космического мусора. К тому же, наши герои встретятся с лунным кроликом, что добавит дополнительный элемент веселья!

Не пропустите шанс узнать больше о мире вокруг нас и погрузиться в удивительные космические приключения в компании любимых персонажей!

Октябрь
15 октября среда
10:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 550 ₽
24 октября пятница
10:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 550 ₽
29 октября среда
10:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 550 ₽

