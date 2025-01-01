Приглашаем вас на уникальную полнокупольную программу, посвящённую Солнцу и звёздному небу. Посетители смогут наглядно ознакомиться с основными характеристиками нашего светила, его строением и структурой солнечной атмосферы. Программа включает в себя:
Особое внимание будет уделено воздействию солнечных выбросов корональной массы на магнитосферу, биосферу и техносферу Земли. Мы рассмотрим концепцию гелиобиологии, разработанную российским ученым А. Л. Чижевским, и визуализируем ряд её положений.
Научно-познавательная программа поможет вам найти ответы на множество интересных вопросов, таких как:
Не упустите возможность расширить свои знания о нашем космосе и погрузиться в увлекательный мир астрономии!