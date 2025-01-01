Научно-познавательная программа о Солнце и звёздах в Волгоградском планетарии

Приглашаем вас на уникальную полнокупольную программу, посвящённую Солнцу и звёздному небу. Посетители смогут наглядно ознакомиться с основными характеристиками нашего светила, его строением и структурой солнечной атмосферы. Программа включает в себя:

Реальные изображения солнечных пятен, факелов и протуберанцев;

Демонстрацию солнечных вспышек;

Информацию о действующих солнечных телескопах.

Особое внимание будет уделено воздействию солнечных выбросов корональной массы на магнитосферу, биосферу и техносферу Земли. Мы рассмотрим концепцию гелиобиологии, разработанную российским ученым А. Л. Чижевским, и визуализируем ряд её положений.

Ответы на важные вопросы

Научно-познавательная программа поможет вам найти ответы на множество интересных вопросов, таких как:

Как распознать путеводные светила и запомнить звездные маршруты?

Какие сокровища таит сияющее мириадами звёзд ночное небо?

Где и зачем искать Полярную звезду?

Как легко и быстро находить самые известные созвездия?

Не упустите возможность расширить свои знания о нашем космосе и погрузиться в увлекательный мир астрономии!