Комбинированная программа «Солнце и жизнь Земли»
16+
Научно-познавательная программа о Солнце и звёздах в Волгоградском планетарии

Приглашаем вас на уникальную полнокупольную программу, посвящённую Солнцу и звёздному небу. Посетители смогут наглядно ознакомиться с основными характеристиками нашего светила, его строением и структурой солнечной атмосферы. Программа включает в себя:

  • Реальные изображения солнечных пятен, факелов и протуберанцев;
  • Демонстрацию солнечных вспышек;
  • Информацию о действующих солнечных телескопах.

Особое внимание будет уделено воздействию солнечных выбросов корональной массы на магнитосферу, биосферу и техносферу Земли. Мы рассмотрим концепцию гелиобиологии, разработанную российским ученым А. Л. Чижевским, и визуализируем ряд её положений.

Ответы на важные вопросы

Научно-познавательная программа поможет вам найти ответы на множество интересных вопросов, таких как:

  • Как распознать путеводные светила и запомнить звездные маршруты?
  • Какие сокровища таит сияющее мириадами звёзд ночное небо?
  • Где и зачем искать Полярную звезду?
  • Как легко и быстро находить самые известные созвездия?

Не упустите возможность расширить свои знания о нашем космосе и погрузиться в увлекательный мир астрономии!

