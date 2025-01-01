Загляните в мир астрономии с новым интерактивным проектом в Волгоградском планетарии

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир астрономии! Новый спектакль, который проходит в нашем планетарии, познакомит зрителей с основными понятиями, относящимися к разделу «Сферическая астрономия».

Что вас ждет?

Вы узнаете о таких ключевых терминах, как:

зенит

надир

эклиптика

ось мира

отвесная линия

небесная сфера

небесные координаты

Звездное небо и его тайны

Спектакль также предложит обзор звездного неба на разных широтах в различное время года. Вы сможете познакомиться с самыми яркими звездами и известными созвездиями, которые были видны нашим предкам.

Визуализация астрономических концепций

Все определения и концепции будут доходчиво визуализированы с помощью современных технологий планетария и 3D-моделей небесной сферы. Это позволит вам не только услышать, но и увидеть, как выглядит наше звездное небо!

Не упустите возможность расширить свои знания об астрономии и насладиться красотой вселенной. Ждем вас на нашем спектакле!