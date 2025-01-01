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Комбинированная программа «Солнце — звезда нашей жизни»
Киноафиша Комбинированная программа «Солнце — звезда нашей жизни»

Комбинированная программа «Солнце — звезда нашей жизни»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Загляните в мир астрономии с новым интерактивным проектом в Волгоградском планетарии

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир астрономии! Новый спектакль, который проходит в нашем планетарии, познакомит зрителей с основными понятиями, относящимися к разделу «Сферическая астрономия».

Что вас ждет?

Вы узнаете о таких ключевых терминах, как:

  • зенит
  • надир
  • эклиптика
  • ось мира
  • отвесная линия
  • небесная сфера
  • небесные координаты

Звездное небо и его тайны

Спектакль также предложит обзор звездного неба на разных широтах в различное время года. Вы сможете познакомиться с самыми яркими звездами и известными созвездиями, которые были видны нашим предкам.

Визуализация астрономических концепций

Все определения и концепции будут доходчиво визуализированы с помощью современных технологий планетария и 3D-моделей небесной сферы. Это позволит вам не только услышать, но и увидеть, как выглядит наше звездное небо!

Не упустите возможность расширить свои знания об астрономии и насладиться красотой вселенной. Ждем вас на нашем спектакле!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 29 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 550 ₽
Волгоград, 4 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 550 ₽
Волгоград, 8 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 550 ₽
Волгоград, 13 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 550 ₽
Волгоград, 28 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 550 ₽

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Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Разноцветная Вселенная»
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Комбинированная программа «Мир, в котором мы живем. Измеряя космос»
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