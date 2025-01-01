Научно-познавательная программа откроет перед вами удивительный мир всеволновой астрономии. Эта наука подарила человечеству возможность заглянуть в небо через инфракрасный, ультрафиолетовый, рентгеновский и гамма-диапазоны. Освоение каждого из этих диапазонов стало настоящим прорывом, за которым последовали открытия множества загадочных объектов и явлений в мире звезд и галактик.
Участники программы совершат незабываемое путешествие вдоль электромагнитного спектра. Они смогут своими глазами увидеть мир, наполненный невидимым излучением. Уникальная возможность – побывать внутри туманностей, открыть множество новых звезд и встретиться с самыми мощными объектами во всем космосе.
Вселенная представляется как гигантская картина, полная удивительных особенностей и невиданных цветов. В этой картине запечатлена история мироздания, и каждый новый взгляд раскрывает новые тайны.
Программа создана студией Московского Планетария и уже удостоена множества наград:
Эта программа — отличный шанс для зрителей погрузиться в интригующий мир астрономии и расширить свои знания о Вселенной. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего путешествия!