Комбинированная программа «Разноцветная Вселенная»
Путешествие в мир всеволновой астрономии в Волгоградском планетарии

Научно-познавательная программа откроет перед вами удивительный мир всеволновой астрономии. Эта наука подарила человечеству возможность заглянуть в небо через инфракрасный, ультрафиолетовый, рентгеновский и гамма-диапазоны. Освоение каждого из этих диапазонов стало настоящим прорывом, за которым последовали открытия множества загадочных объектов и явлений в мире звезд и галактик.

Экскурсия по электромагнитному спектру

Участники программы совершат незабываемое путешествие вдоль электромагнитного спектра. Они смогут своими глазами увидеть мир, наполненный невидимым излучением. Уникальная возможность – побывать внутри туманностей, открыть множество новых звезд и встретиться с самыми мощными объектами во всем космосе.

Вселенная как искусство

Вселенная представляется как гигантская картина, полная удивительных особенностей и невиданных цветов. В этой картине запечатлена история мироздания, и каждый новый взгляд раскрывает новые тайны.

Награды и признание

Программа создана студией Московского Планетария и уже удостоена множества наград:

  • 2019 год – Специальная награда директора Минского полнокупольного фестиваля и фонда «Добра»;
  • 2021 год – Программа признана лучшим фильмом на V Международном фестивале полнокупольных фильмов «Отражение Вселенной» в Ярославле;
  • 2022 год – Лауреат VI Всероссийской премии «За верность науке» и диплом II степени в номинации «Лучший научно-популярный проект года».

Эта программа — отличный шанс для зрителей погрузиться в интригующий мир астрономии и расширить свои знания о Вселенной. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего путешествия!

Январь
2 января пятница
19:20
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 450 ₽
7 января среда
19:20
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 450 ₽
16 января пятница
18:20
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 450 ₽
25 января воскресенье
17:20
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 450 ₽
26 января понедельник
17:20
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 450 ₽
30 января пятница
18:20
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 450 ₽

