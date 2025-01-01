Научно-познавательная программа, созданная студией Московского Планетария, предлагает уникальную возможность погрузиться в мир всеволновой астрономии. Эта область науки открыла людям новые горизонты, позволив увидеть небо в инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-диапазонах. Освоение каждого из этих диапазонов стало настоящим прорывом, приведшим к открытию множества объектов и явлений в мире звезд и галактик.
Участники программы совершат увлекательное путешествие вдоль электромагнитного спектра. Они смогут своими глазами увидеть мир, наполненный невидимым излучением, побывать внутри туманностей, открыть новые звезды и встретиться с самыми мощными объектами во всем космосе. Вселенная предстанет перед зрителями как гигантская картина, полная удивительных особенностей и невиданных цветов, в которой запечатлена история мироздания.
Программа удостоена множества наград, что подтверждает ее высокое качество и научную ценность:
Не упустите шанс стать частью этого захватывающего путешествия по вселенной и узнать больше о тайнах космоса!