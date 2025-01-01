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Комбинированная программа «Разноцветная Вселенная»
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Комбинированная программа «Разноцветная Вселенная»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Путешествие по всеволновой астрономии в Волгоградском планетарии

Научно-познавательная программа, созданная студией Московского Планетария, предлагает уникальную возможность погрузиться в мир всеволновой астрономии. Эта область науки открыла людям новые горизонты, позволив увидеть небо в инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-диапазонах. Освоение каждого из этих диапазонов стало настоящим прорывом, приведшим к открытию множества объектов и явлений в мире звезд и галактик.

Электромагнитный спектр и его тайны

Участники программы совершат увлекательное путешествие вдоль электромагнитного спектра. Они смогут своими глазами увидеть мир, наполненный невидимым излучением, побывать внутри туманностей, открыть новые звезды и встретиться с самыми мощными объектами во всем космосе. Вселенная предстанет перед зрителями как гигантская картина, полная удивительных особенностей и невиданных цветов, в которой запечатлена история мироздания.

Награды и признание

Программа удостоена множества наград, что подтверждает ее высокое качество и научную ценность:

  • 2019 год: Специальная награда директора Минского полнокупольного фестиваля и фонда «Добра»;
  • 2021 год: Программа признана лучшим фильмом на V Международном фестивале полнокупольных фильмов «Отражение Вселенной» в Ярославле;
  • 2022 год: Лауреат VI Всероссийской премии «За верность науке» и диплом II степени в номинации «Лучший научно-популярный проект года».

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего путешествия по вселенной и узнать больше о тайнах космоса!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 31 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 550 ₽
Волгоград, 1 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 550 ₽
Волгоград, 5 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 550 ₽
Волгоград, 7 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 550 ₽
Волгоград, 12 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 550 ₽
Волгоград, 15 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 550 ₽
Волгоград, 18 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 550 ₽
Волгоград, 20 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 550 ₽
Волгоград, 27 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 550 ₽

В ближайшие дни

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12+
Лекция
Полнокупольная программа «В глубинах космоса & Космическая история России»
3 августа в 10:00 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
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Естественно-научные Интерактивный
Комбинированная программа «Солнце — звезда нашей жизни»
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Полнокупольная программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи. Люсия. Секрет падающих звезд»
0+
Лекция
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