Путешествие на Луну: захватывающая программа о космосе в Волгоградском планетарии

Что мы знаем о Луне сегодня? Насколько реалистичны планы человека по её освоению? Ответы на эти и многие другие вопросы ждут вас в новом спектакле, который обещает стать настоящим открытием для зрителей.

Космическое приключение

Во время просмотра программы вы совершите увлекательное путешествие на Луну. Вас ожидает:

Изучение древней поверхности нашего естественного спутника;

Спуск на дно гигантских кратеров;

Посещение Южного полюса Луны;

Невероятное звездное небо, завораживающее своей красотой.

Уникальные возможности

После посадки на Луне у вас будет шанс:

Проследить за полетом кометы;

Понаблюдать полное солнечное затмение;

Почувствовать себя первым обитателем лунной базы.

Научное обоснование

В программе рассказываются о грандиозных планах Роскосмоса по исследованию и освоению Луны в ближайшие годы. Вы также увидите будущие космические аппараты, которые отправятся к нашему естественному спутнику.

Фильм основан на научных данных, полученных в рамках реализации отечественных программ освоения Луны, а также информации от специалистов Института космических исследований РАН. Научным консультантом фильма выступил доктор физико-математических наук, заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ, президент Международной ассоциации планетных наук — Владислав Шевченко.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего космического опыта!