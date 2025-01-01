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Комбинированная программа «Обитаемая Луна»
Киноафиша Комбинированная программа «Обитаемая Луна»

Комбинированная программа «Обитаемая Луна»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

 Путешествие на Луну: захватывающая программа о космосе в Волгоградском планетарии

Что мы знаем о Луне сегодня? Насколько реалистичны планы человека по её освоению? Ответы на эти и многие другие вопросы ждут вас в новом спектакле, который обещает стать настоящим открытием для зрителей.

Космическое приключение

Во время просмотра программы вы совершите увлекательное путешествие на Луну. Вас ожидает:

  • Изучение древней поверхности нашего естественного спутника;
  • Спуск на дно гигантских кратеров;
  • Посещение Южного полюса Луны;
  • Невероятное звездное небо, завораживающее своей красотой.

Уникальные возможности

После посадки на Луне у вас будет шанс:

  • Проследить за полетом кометы;
  • Понаблюдать полное солнечное затмение;
  • Почувствовать себя первым обитателем лунной базы.

Научное обоснование

В программе рассказываются о грандиозных планах Роскосмоса по исследованию и освоению Луны в ближайшие годы. Вы также увидите будущие космические аппараты, которые отправятся к нашему естественному спутнику.

Фильм основан на научных данных, полученных в рамках реализации отечественных программ освоения Луны, а также информации от специалистов Института космических исследований РАН. Научным консультантом фильма выступил доктор физико-математических наук, заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ, президент Международной ассоциации планетных наук — Владислав Шевченко.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего космического опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 3 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
19:20 от 450 ₽
Волгоград, 17 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
19:20 от 450 ₽

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