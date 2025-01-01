Что мы знаем о Луне сегодня? Насколько реалистичны планы человека по её освоению? Ответы на эти и многие другие вопросы ждут вас в новом спектакле, который обещает стать настоящим открытием для зрителей.
Во время просмотра программы вы совершите увлекательное путешествие на Луну. Вас ожидает:
После посадки на Луне у вас будет шанс:
В программе рассказываются о грандиозных планах Роскосмоса по исследованию и освоению Луны в ближайшие годы. Вы также увидите будущие космические аппараты, которые отправятся к нашему естественному спутнику.
Фильм основан на научных данных, полученных в рамках реализации отечественных программ освоения Луны, а также информации от специалистов Института космических исследований РАН. Научным консультантом фильма выступил доктор физико-математических наук, заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ, президент Международной ассоциации планетных наук — Владислав Шевченко.
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего космического опыта!