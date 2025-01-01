Что мы знаем о Луне сегодня? Насколько реалистичны планы человека по ее освоению и какие сложности ждут на этом пути? В рамках новой программы зрители совершат захватывающее путешествие на Луну.
Во время просмотра зрители увидят древнюю поверхность нашего естественного спутника, спустятся на дно гигантских кратеров и отправятся на Южный полюс Луны. И, конечно, они смогут полюбоваться невероятным звездным небом.
После посадки на Луне, посетители программы смогут следить за полетом кометы, наблюдать полное солнечное затмение и почувствовать себя первыми обитателями лунной базы.
В программе также рассказывается о грандиозных планах «Роскосмоса» по исследованию и освоению Луны на ближайшие годы. Зрители увидят представление будущих космических аппаратов, которые отправятся к нашему естественному спутнику.
Фильм основан на научных данных, полученных в рамках отечественных программ освоения Луны, а также на исследованиях специалистов Института космических исследований РАН. Научным консультантом выступил доктор физико-математических наук Владислав Шевченко, заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ и президент Международной ассоциации планетных наук.
Не упустите возможность стать частью этого космического опыта и увидеть будущее исследований Луны уже сегодня!