Путешествие на Луну: Новые горизонты космоса на лекции в Волгоградском планетарии

Что мы знаем о Луне сегодня? Насколько реалистичны планы человека по ее освоению и какие сложности ждут на этом пути? В рамках новой программы зрители совершат захватывающее путешествие на Луну.

Уникальное космическое путешествие

Во время просмотра зрители увидят древнюю поверхность нашего естественного спутника, спустятся на дно гигантских кратеров и отправятся на Южный полюс Луны. И, конечно, они смогут полюбоваться невероятным звездным небом.

Захватывающие моменты на Луне

После посадки на Луне, посетители программы смогут следить за полетом кометы, наблюдать полное солнечное затмение и почувствовать себя первыми обитателями лунной базы.

Научная основа и планы «Роскосмоса»

В программе также рассказывается о грандиозных планах «Роскосмоса» по исследованию и освоению Луны на ближайшие годы. Зрители увидят представление будущих космических аппаратов, которые отправятся к нашему естественному спутнику.

Научные консультанты и исследования

Фильм основан на научных данных, полученных в рамках отечественных программ освоения Луны, а также на исследованиях специалистов Института космических исследований РАН. Научным консультантом выступил доктор физико-математических наук Владислав Шевченко, заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ и президент Международной ассоциации планетных наук.

Не упустите возможность стать частью этого космического опыта и увидеть будущее исследований Луны уже сегодня!