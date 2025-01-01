Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Комбинированная программа «Мир, в котором мы живем. Измеряя космос»
Киноафиша Комбинированная программа «Мир, в котором мы живем. Измеряя космос»

Комбинированная программа «Мир, в котором мы живем. Измеряя космос»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Путешествие в мир космологии: программа о загадках Вселенной в планетарии

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который погрузит зрителей в увлекательную историю космологии. Эта программа состоит из двух частей, каждая из которых освещает важные этапы в понимании устройства нашей Вселенной.

Древние концепции о мире

Первая часть спектакля предлагает зрителям познакомиться с различными умозрительными концепциями, существовавшими в древности. Здесь вы узнаете о представлениях о плоской Земле, поддерживаемой тремя китами, а также других мифах и легендах, которые формировали мировоззрение людей на протяжении веков.

Современные открытия и расширение Вселенной

Во второй, основной части программы, внимание будет сосредоточено на революционных открытиях XX века, сделанных с помощью наблюдательной астрономии. Вы увидите, как современные научные методы, используемые в астрофизике, помогли нам понять: Вселенная действительно расширяется!

Интересные факты

Знали ли вы, что открытие расширения Вселенной стало возможным благодаря наблюдениям за далекими галактиками и изучению электромагнитного излучения? Эти открытия изменили наше восприятие космоса и заставили задуматься о его будущем.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего путешествия по страницам космологии! Спектакль ждет вас!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 29 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 1 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 6 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 12 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 17 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 28 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Лекционная программа «Звезда, подарившая жизнь»
12+
Естественно-научные Лекция
Лекционная программа «Звезда, подарившая жизнь»
31 августа в 16:00 Волгоградский планетарий
от 550 ₽
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
2 августа в 11:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Разноцветная Вселенная»
12+
Лекция
Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Разноцветная Вселенная»
4 августа в 18:00 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше