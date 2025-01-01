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Комбинированная программа «Мир, в котором мы живем. Измеряя космос»
Киноафиша Комбинированная программа «Мир, в котором мы живем. Измеряя космос»

Комбинированная программа «Мир, в котором мы живем. Измеряя космос»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Путешествие по Вселенной: История космологии на лекции в Волгоградском планетарии

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который погружает зрителей в захватывающий мир космологии. Программа представляет собой увлекательное путешествие от древних концепций до современных научных открытий.

Древние представления о Вселенной

Первая часть спектакля посвящена удивительным идеям, которые существовали в древности. Вы познакомитесь с умозрительными концепциями, такими как представление о плоской Земле, стоящей на трех китах. Эти древние взгляды служат основой для понимания того, как менялось восприятие человечества о Вселенной на протяжении веков.

Современные открытия в космологии

Основная часть программы акцентирует внимание на значительных открытиях XX века, сделанных благодаря методам наблюдательной астрономии и современным научным подходам в астрофизике. Особое внимание будет уделено открытию факта расширения Вселенной, которое изменило наше представление о пространстве и времени.

Важные моменты для зрителей

Спектакль не только информативен, но и визуально впечатляющ. Используются современные технологии, которые помогают лучше понять сложные концепции. Мы рекомендуем заранее ознакомиться с основами астрономии, чтобы максимально насладиться представлением.

Не упустите шанс погрузиться в мир космологии и открыть для себя тайны вселенной. Ждем вас на спектакле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 8 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
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