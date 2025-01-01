Меню
Комбинированная программа «Люсия: секрет падающих звезд»
Комбинированная программа «Люсия: секрет падающих звезд»

Комбинированная программа «Люсия: секрет падающих звезд»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Захватывающее космическое приключение в Планетарии

Программа включает в себя демонстрацию звездного неба с помощью аппарата Цейс. В это время зрителей будет сопровождать лектор, который поможет лучше понять величие космоса. Также будет показана полнокупольная программа в записи.

Главные герои истории — белый медведь Владимир и пингвин Джеймс. Они отправляются в космос на борту корабля «Полярис» для изучения полярного сияния. Однако их путешествие не обойдется без приключений: сталкиваясь с метеоритом, герои терпят крушение и врезаются в подножие древней пирамиды.

Спасает их колибри Люсия, которая делится легендой о камнях света. В поисках разгадки этой древней тайны герои отправляются на Луну, к поясу астероидов и даже приземляются на ядро кометы.

Зрители смогут увидеть, как вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой разворачивается настоящая звездная карта. Звезды издавна помогали путешественникам находить дорогу: они указывали путь морякам и первооткрывателям континентов. Сегодня звезды и созвездия не утратили своей актуальности — они по-прежнему служат навигаторами для космонавтов на орбите.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного космического путешествия!

Октябрь
4 октября суббота
10:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 550 ₽
12 октября воскресенье
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 550 ₽

