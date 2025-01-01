Отправьтесь в волшебное кругосветное путешествие вместе с юным исследователем Ваней и его необычной спутницей – космической Феей. Эта увлекательная полнокупольная программа в Волгоградском планетарии приглашает вас раскрыть тайны новогодних традиций разных народов мира и даже узнать, как празднуют Новый год в бескрайних просторах космоса.
Новый год – любимый праздник и для детей, и для взрослых. Все с нетерпением ждут сказки, чуда и волшебства. На это время мы обретем волшебную атмосферу, где любознательный Ваня и космическая Фея проведут нас по странам мира. В программе мы узнаем:
На многие интересные вопросы о новогодних традициях вы получите ответы в ходе нашей программы. Присоединяйтесь к волшебному путешествию и узнайте, как в разных уголках мира встречают этот чудесный праздник, а также насладитесь необычными визуальными эффектами в уникальном формате полнокупольного просмотра.
Не упустите возможность сделать свои новогодние праздники еще более яркими и запоминающимися благодаря новым знаниям и впечатлениям!