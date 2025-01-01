Новогоднее путешествие с мальчиком Ваней и космической Феей в Волгоградском Планетарии

Отправьтесь в волшебное кругосветное путешествие вместе с юным исследователем Ваней и его необычной спутницей – космической Феей. Эта увлекательная полнокупольная программа в Волгоградском планетарии приглашает вас раскрыть тайны новогодних традиций разных народов мира и даже узнать, как празднуют Новый год в бескрайних просторах космоса.

Тайны новогодних традиций

Новый год – любимый праздник и для детей, и для взрослых. Все с нетерпением ждут сказки, чуда и волшебства. На это время мы обретем волшебную атмосферу, где любознательный Ваня и космическая Фея проведут нас по странам мира. В программе мы узнаем:

как и когда встречали Новый год на Руси;

как его празднуют во Франции, Италии и Германии;

что происходит в Америке и как там зовут новогодних волшебников;

отмечают ли Новый год в странах с жарким климатом и в космосе.

Вопросы и ответы для любознательных зрителей

На многие интересные вопросы о новогодних традициях вы получите ответы в ходе нашей программы. Присоединяйтесь к волшебному путешествию и узнайте, как в разных уголках мира встречают этот чудесный праздник, а также насладитесь необычными визуальными эффектами в уникальном формате полнокупольного просмотра.

Не упустите возможность сделать свои новогодние праздники еще более яркими и запоминающимися благодаря новым знаниям и впечатлениям!