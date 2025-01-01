Меню
Комбинированная программа «Динозавры. История выживших»
6+
Приключение динозавров для всей семьи. Интерактивная программа в Планетарии

Приглашаем вас в удивительный мир динозавров! Программа включает демонстрацию звездного неба с помощью аппарата Цейс в сопровождении лектора, а также полнокупольную программу (в записи).

Главной героиней нашего спектакля становится Селеста — девочка, которая, как и многие ее сверстники, очарована динозаврами. Однажды, готовясь к докладу о вымирании этих древних существ, она встречает волшебное и мудрое существо по имени Лунч. Он задает ей загадочный вопрос: «А что, если среди нас всё ещё есть динозавры?»

Захватывающее путешествие во времени

Вместе с Лунчем Селеста отправляется в захватывающее приключение сквозь время, чтобы увидеть Землю такой, какой она была в далеком прошлом. Они исследуют, как сильно изменились динозавры за миллионы лет, превратившись в супер-хищников, гигантских существ и животных с надежной броней.

Зрители смогут наблюдать за этими невероятными существами вплоть до того дня, когда катаклизм стал причиной их массового вымирания. Но именно в этот критический момент Селеста находит ключ к секрету их выживания.

Не пропустите уникальную возможность!

Этот спектакль — отличная возможность не только развлечься, но и узнать много нового о динозаврах и их эпохе. Приходите всей семьей и погрузитесь в мир, где научное познание соединяется с увлекательными приключениями!

В других городах
Октябрь
13 октября понедельник
10:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 550 ₽
18 октября суббота
10:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 550 ₽
27 октября понедельник
10:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 550 ₽

