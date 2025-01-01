Меню
Комбинированная программа «Белочки в поисках идеальной планеты»
Киноафиша Комбинированная программа «Белочки в поисках идеальной планеты»

Комбинированная программа «Белочки в поисках идеальной планеты»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключение в звёздном небе. Детская программа в Волгоградском Планетарии

Приглашаем вас на уникальную программу, в которой звёздное небо оживает! С помощью аппарата Цейс вы сможете насладиться демонстрацией захватывающих космических зрелищ в сопровождении опытного лектора. Это отличный способ узнать больше о нашей Вселенной.

Полнокупольная программа

Не упустите возможность увидеть полнокупольную программу (в записи), которая погружает зрителей в мир астрономии и волшебства космоса.

Сказочная история о бельчатах

В центре повествования – две юных белочки, мечтающие попасть на планету, богатую большими-пребольшими орехами. Эти смелые героини не боятся трудностей и упорно пытаются покорить небо. В их путешествии их поддерживает умный филин Леон, который поможет понять, где искать идеальную планету с самыми вкусными орехами во вселенной.

Зачем ждать, если можно полететь?

Так зачем же мечтать, когда всё, что нужно, – это отправиться в космос? Эта чудесная история о дружбе, смелости и непрерывном поиске приключений вдохновит не только детей, но и взрослых. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного зрелища!

В других городах
Октябрь
17 октября пятница
10:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 550 ₽
20 октября понедельник
10:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 550 ₽
26 октября воскресенье
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 550 ₽
31 октября пятница
10:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 550 ₽

