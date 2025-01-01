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Комбинация
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Комбинация

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Возвращение легенд: Концерт группы «Комбинация»

Легенды музыкальной эстрады вновь зажгут на сцене! Группа «Комбинация» — это коллектив, который оставил яркий след в сердцах нескольких поколений. Зрители смогут насладиться незабываемыми хитами, которые стали символами 90-х годов и до сих пор радуют поклонников.

Хиты, ставшие гимнами

На концерте прозвучат такие зажигательные композиции, как:

  • «Бухгалтер»
  • «Russian Girls»
  • «American Boy»
  • «Два кусочека колбаски»
  • «Вишнёвая девятка»
  • «Встреча на Манежной»
  • «Белый вечер»

Эти песни входят в ТОП-100 всех караоке и вызывают ностальгические чувства у зрителей. Концерт группы «Комбинация» станет настоящим праздником для всех любителей музыки и танцев!

Возрастное ограничение

Обратите внимание: концерт имеет возрастное ограничение 12+. Это отличный повод провести вечер в компании друзей и насладиться атмосферой 90-х!

Не упустите возможность увидеть своих любимых исполнителей на одной сцене и окунуться в мир зажигательной музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
18:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Дискотека 80-90-х
12+
Поп
Дискотека 80-90-х
25 июля в 19:00 Северный речной вокзал
от 5000 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
9 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
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Утраченные иллюзии
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