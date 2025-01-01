Возвращение легенд: Концерт группы «Комбинация»

Легенды музыкальной эстрады вновь зажгут на сцене! Группа «Комбинация» — это коллектив, который оставил яркий след в сердцах нескольких поколений. Зрители смогут насладиться незабываемыми хитами, которые стали символами 90-х годов и до сих пор радуют поклонников.

Хиты, ставшие гимнами

На концерте прозвучат такие зажигательные композиции, как:

«Бухгалтер»

«Russian Girls»

«American Boy»

«Два кусочека колбаски»

«Вишнёвая девятка»

«Встреча на Манежной»

«Белый вечер»

Эти песни входят в ТОП-100 всех караоке и вызывают ностальгические чувства у зрителей. Концерт группы «Комбинация» станет настоящим праздником для всех любителей музыки и танцев!

Возрастное ограничение

Обратите внимание: концерт имеет возрастное ограничение 12+. Это отличный повод провести вечер в компании друзей и насладиться атмосферой 90-х!

Не упустите возможность увидеть своих любимых исполнителей на одной сцене и окунуться в мир зажигательной музыки!