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Комбинация

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Возвращение легенды: концерт группы «Комбинация» в Москве!

Группа «Комбинация» готова порадовать своих поклонников ярким концертом! Легенды музыкальной эстрады вновь зажгут на сцене, и это событие нельзя пропустить. «Комбинация» — это коллектив, который живет в сердцах нескольких поколений.

Хиты, которые знают все

Зрители смогут насладиться любимыми хитами, такими как «Бухгалтер», «Russian Girls», «American Boy», «Два кусочека колбаски», «Вишнёвая девятка», «Встреча на Манежной» и «Белый вечер». Эти зажигательные песни входят в ТОП-100 всех караоке!

Современные успехи

Не забывайте, что песня «Не забывай» вошла в саундтрек популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и стала мега-хитом среди современных подростков. Таким образом, группа «Комбинация» продолжает оставаться актуальной и любимой!

Незабываемый праздник для всех поклонников

Песни, которые стали гимнами 90-х и вошли в историю популярной музыки, снова объединят поклонников на незабываемом празднике — концерте группы «Комбинация» в вашем городе! Не упустите возможность окунуться в атмосферу ностальгии и веселья!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00 от 2000 ₽

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