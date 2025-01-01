Возвращение легенды: концерт группы «Комбинация» в Москве!

Группа «Комбинация» готова порадовать своих поклонников ярким концертом! Легенды музыкальной эстрады вновь зажгут на сцене, и это событие нельзя пропустить. «Комбинация» — это коллектив, который живет в сердцах нескольких поколений.

Хиты, которые знают все

Зрители смогут насладиться любимыми хитами, такими как «Бухгалтер», «Russian Girls», «American Boy», «Два кусочека колбаски», «Вишнёвая девятка», «Встреча на Манежной» и «Белый вечер». Эти зажигательные песни входят в ТОП-100 всех караоке!

Современные успехи

Не забывайте, что песня «Не забывай» вошла в саундтрек популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и стала мега-хитом среди современных подростков. Таким образом, группа «Комбинация» продолжает оставаться актуальной и любимой!

Незабываемый праздник для всех поклонников

Песни, которые стали гимнами 90-х и вошли в историю популярной музыки, снова объединят поклонников на незабываемом празднике — концерте группы «Комбинация» в вашем городе! Не упустите возможность окунуться в атмосферу ностальгии и веселья!