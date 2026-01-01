Музыкальная история по пьесе Юлии Тупикиной

Этот музыкальный спектакль — увлекательная история о маленьком Комарике, который вопреки природе хочет увидеть самую настоящую зиму. Обычно комары зим не видят, потому что прячутся от холодов, но наш Комарик — необычный. Он жадно познает окружающий мир, пытаясь узнать, как ему осуществить свою мечту. А для неё, как выясняется, нужна теплая шубка.

Приключения Комарика

Комарик попадает в различные непростые ситуации и каждый раз находит выход из них.

О пьесе и авторе

В основу постановки легла одноимённая пьеса Юлии Тупикиной, лауреата премий «Евразия», «Кульминация», финалистки «Золотой маски». Пьесы Юлии переведены на английский, немецкий, польский языки и с успехом идут в российских и зарубежных театрах.

Режиссёр и признание

Режиссёр-постановщик спектакля Антон Понаровский является победителем режиссёрской лаборатории, проводившейся в 2024 году Фондом поддержки «Театр и дети» совместно с Детским музыкальным театром юного актёра при поддержке Министерства культуры РФ.