Команда КВН «Флэш-Рояль»

Стендап концерт команды КВН «Флэш-Рояль» в Flash Bar Ростов

16 ноября в уникальном пространстве Flash Bar Ростов пройдет зажигательный стендап концерт команды КВН «Флэш-Рояль». Это событие обещает стать одним из самых ярких моментов осени для всех ценителей юмора и оригинальных выступлений.

Что ожидать от выступления?

Команда «Флэш-Рояль» известна своим умением превращать будничные ситуации в смешные истории. Их выступления насыщены остроумными шутками и яркими персонажами, что делает каждое шоу уникальным. Зрители смогут увидеть как старых знакомых, так и новые номера, которые еще не были представлены публике.

Формат и атмосфера

Flash Bar создает атмосферу непринужденного общения и уюта, идеально подходящую для стендап выступлений. Гостям предложат разнообразные напитки и закуски, что позволит насладиться вечером в полной мере. Поддерживайте команду бурными аплодисментами и громким смехом!

Не упустите возможность

Не пропустите шанс стать частью этого веселого вечера! Приходите в Flash Bar, чтобы зарядиться позитивом и насладиться множеством смешных моментов, которые подготовила команда «Флэш-Рояль».

Начало мероприятия в 19:00. Ожидаем всех на незабываемом стендап вечере!