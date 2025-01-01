Меню
Команда Градского. The Beatles
Билеты от 1500₽
Киноафиша Команда Градского. The Beatles

Команда Градского. The Beatles

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с командой Градского

Приглашаем вас на концерт солистов «Команды Градского», который пройдет в сопровождении симфонического оркестра «Искусство музыки». Этот оркестр был создан художественным руководителем театра, народным артистом России Алексеем Рыбниковым, и возглавляется главным дирижером театра Сергеем Свиридовым.

Вечер обещает быть наполненным магией музыки, которую знает и любит весь мир. Проект вдохновлен творчеством легендарных The Beatles, и в нем заложено не только уважение к их наследию, но и уникальное видение, которое привнес Александра Градского. Этот концерт уже стал традицией и возвращается, чтобы вновь одарить зрителей живым звучанием культовых песен Джона, Пола, Джорджа и Ринго.

Музыка в оригинальных аранжировках

Хиты группы будут исполняться с оркестровым сопровождением в оригинальных аранжировках. Каждое выступление — это не просто исполнение известных песен, а настоящее музыкальное путешествие. Классика The Beatles переплетается с авторским прочтением и оркестровым размахом. Эти произведения звучат по-новому, но сохраняют тот дух, который сделал их бессмертными.

Вечер для истинных ценителей

Это концерт, где прошлое встречается с настоящим, где традиции живут и развиваются. Он будет интересен всем, кто любит настоящую музыку, кто вырос на песнях The Beatles и хранит в сердце имя Александра Градского. Приходите, чтобы вспомнить, почувствовать и услышать музыку, которая не теряет своей силы десятилетиями.

Участники концерта

  • Андрей Лефлер
  • Елена Минина
  • Михаил Озеров
  • Селим Алахяров
  • Полина Конкина
  • Лора Горбунова
  • Софья Онопченко
  • Шарип Умханов
  • Богдан Кияшко
  • Светлана Сыропятова
  • Станислав Обухов

Обращаем ваше внимание, что состав участников может измениться.

Купить билет на концерт Команда Градского. The Beatles

Октябрь
9 октября четверг
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 1500 ₽

