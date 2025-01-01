Команда Градского. The Beatles

Музыкальное путешествие с командой Градского

Приглашаем вас на концерт солистов «Команды Градского», который пройдет в сопровождении симфонического оркестра «Искусство музыки». Этот оркестр был создан художественным руководителем театра, народным артистом России Алексеем Рыбниковым, и возглавляется главным дирижером театра Сергеем Свиридовым.

Вечер обещает быть наполненным магией музыки, которую знает и любит весь мир. Проект вдохновлен творчеством легендарных The Beatles, и в нем заложено не только уважение к их наследию, но и уникальное видение, которое привнес Александра Градского. Этот концерт уже стал традицией и возвращается, чтобы вновь одарить зрителей живым звучанием культовых песен Джона, Пола, Джорджа и Ринго.

Музыка в оригинальных аранжировках

Хиты группы будут исполняться с оркестровым сопровождением в оригинальных аранжировках. Каждое выступление — это не просто исполнение известных песен, а настоящее музыкальное путешествие. Классика The Beatles переплетается с авторским прочтением и оркестровым размахом. Эти произведения звучат по-новому, но сохраняют тот дух, который сделал их бессмертными.

Вечер для истинных ценителей

Это концерт, где прошлое встречается с настоящим, где традиции живут и развиваются. Он будет интересен всем, кто любит настоящую музыку, кто вырос на песнях The Beatles и хранит в сердце имя Александра Градского. Приходите, чтобы вспомнить, почувствовать и услышать музыку, которая не теряет своей силы десятилетиями.

Участники концерта

Андрей Лефлер

Елена Минина

Михаил Озеров

Селим Алахяров

Полина Конкина

Лора Горбунова

Софья Онопченко

Шарип Умханов

Богдан Кияшко

Светлана Сыропятова

Станислав Обухов

Обращаем ваше внимание, что состав участников может измениться.