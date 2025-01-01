Меню
Команда Градского. Queen
Билеты от 2500₽
Команда Градского. Queen

Команда Градского. Queen

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Queen-концерт: посвящение величию группы

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт, посвященный легендарной группе «Queen». Это не просто мероприятие, а настоящее музыкальное соревнование, напоминающее фестиваль, где каждый солист театра демонстрирует высочайший уровень мастерства.

Специально для этого концерта была подготовлена уникальная аранжировка всех песен с активным использованием «живых» струнных и медных духовых инструментов, что бывает весьма редко в исполнении «Queen». Эта деталь добавляет особую атмосферу и звучание, делая концерты неповторимыми.

Особое внимание к "Богемской рапсодии"

Одним из главных номеров станет «Богемская рапсодия», которая в таком формате никогда не исполнялась на концертах группы. Обычно Фредди Меркьюри начинал с хорового начала, сидя за роялем, но сейчас участники концерта повторят это музыкальное чудо в память о величайшей группе нашего времени.

Участники концерта

В концертной программе примут участие талантливые исполнители:

  • Александр Воробьев
  • Андрей Лефлер
  • Елена Минина
  • Наталья Герасимова
  • Михаил Озеров
  • Полина Конкина
  • Лора Горбунова
  • Софья Онопченко
  • Шарип Умханов
  • Светлана Сыропятова
  • Станислав Обухов

Обратите внимание, что состав участников может изменяться.

Купить билет на концерт Команда Градского. Queen

Октябрь
25 октября суббота
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 2500 ₽

