Команда Градского. Queen

Queen-концерт: посвящение величию группы

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт, посвященный легендарной группе «Queen». Это не просто мероприятие, а настоящее музыкальное соревнование, напоминающее фестиваль, где каждый солист театра демонстрирует высочайший уровень мастерства.

Специально для этого концерта была подготовлена уникальная аранжировка всех песен с активным использованием «живых» струнных и медных духовых инструментов, что бывает весьма редко в исполнении «Queen». Эта деталь добавляет особую атмосферу и звучание, делая концерты неповторимыми.

Особое внимание к "Богемской рапсодии"

Одним из главных номеров станет «Богемская рапсодия», которая в таком формате никогда не исполнялась на концертах группы. Обычно Фредди Меркьюри начинал с хорового начала, сидя за роялем, но сейчас участники концерта повторят это музыкальное чудо в память о величайшей группе нашего времени.

Участники концерта

В концертной программе примут участие талантливые исполнители:

Александр Воробьев

Андрей Лефлер

Елена Минина

Наталья Герасимова

Михаил Озеров

Полина Конкина

Лора Горбунова

Софья Онопченко

Шарип Умханов

Светлана Сыропятова

Станислав Обухов

Обратите внимание, что состав участников может изменяться.