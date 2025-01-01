Команда Градского. Любимые песни Александра Градского

3 ноября в Центре исполнительских искусств состоится ежегодный концерт «Любимые песни Александра Градского», посвященный творчеству выдающегося мастера Александра Борисовича Градского. Этот концерт соберет вместе поклонников его музыки и станет данью памяти музыкальному гению.
На сцене выступят все солисты «Команды Градского», тщательно отобранные самим маэстро. Зрителей ждет незабываемый вечер, наполненный живым звуком, лучшими световыми решениями и кадрами из жизни и творчества Градского.
Обратите внимание, что состав участников может изменяться.
Не упустите возможность погрузиться в уникальную атмосферу любимых песен и вспомнить невероятный вклад Александра Градского в музыкальное искусство.