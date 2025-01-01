Команда Градского. Любимые песни Александра Градского

Концерт «Любимые песни Александра Градского»

3 ноября в Центре исполнительских искусств состоится ежегодный концерт «Любимые песни Александра Градского», посвященный творчеству выдающегося мастера Александра Борисовича Градского. Этот концерт соберет вместе поклонников его музыки и станет данью памяти музыкальному гению.

На сцене выступят все солисты «Команды Градского», тщательно отобранные самим маэстро. Зрителей ждет незабываемый вечер, наполненный живым звуком, лучшими световыми решениями и кадрами из жизни и творчества Градского.

Участники концерта

Александр Воробьев

Андрей Лефлер

Елена Минина

Наталья Герасимова

Михаил Озеров

Селим Алахяров

Валентина Бирюкова

Полина Конкина

Борис Гоман

Лора Горбунова

Софья Онопченко

Шарип Умханов

Эмиль Кадыров

Алла Рид

Богдан Кияшко

Светлана Сыропятова

Станислав Обухов

Обратите внимание, что состав участников может изменяться.

Не упустите возможность погрузиться в уникальную атмосферу любимых песен и вспомнить невероятный вклад Александра Градского в музыкальное искусство.