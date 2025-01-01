Меню
Команда Градского. Любимые песни Александра Градского
Билеты от 3800₽
О концерте/спектакле

Концерт «Любимые песни Александра Градского»

3 ноября в Центре исполнительских искусств состоится ежегодный концерт «Любимые песни Александра Градского», посвященный творчеству выдающегося мастера Александра Борисовича Градского. Этот концерт соберет вместе поклонников его музыки и станет данью памяти музыкальному гению.

На сцене выступят все солисты «Команды Градского», тщательно отобранные самим маэстро. Зрителей ждет незабываемый вечер, наполненный живым звуком, лучшими световыми решениями и кадрами из жизни и творчества Градского.

Участники концерта

  • Александр Воробьев
  • Андрей Лефлер
  • Елена Минина
  • Наталья Герасимова
  • Михаил Озеров
  • Селим Алахяров
  • Валентина Бирюкова
  • Полина Конкина
  • Борис Гоман
  • Лора Горбунова
  • Софья Онопченко
  • Шарип Умханов
  • Эмиль Кадыров
  • Алла Рид
  • Богдан Кияшко
  • Светлана Сыропятова
  • Станислав Обухов

Обратите внимание, что состав участников может изменяться.

Не упустите возможность погрузиться в уникальную атмосферу любимых песен и вспомнить невероятный вклад Александра Градского в музыкальное искусство.

Ноябрь
3 ноября понедельник
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 3800 ₽

