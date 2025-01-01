Команда Градского. АВВА

Концерт солистов «Команда Градского»

В этом сезоне зрителей ждет уникальный концерт, который организован солистами ансамбля «Команда Градского» в сопровождении симфонического оркестра «Искусство музыки». Художественным руководителем театра является известный народный артист России Алексей Рыбников, а главную роль дирижера исполняет Сергей Свиридов.

Дух легендарного ABBA

Концерт посвящен культовой шведской поп-группе ABBA, которая стала символом целой эпохи в музыке. Группа, записавшая множество бессмертных хитов, по-прежнему наслаждается огромной популярностью среди слушателей всех возрастов. В программе концерта прозвучат лучшие песни ABBA, которые знакомы и горячо любимы многими. Как только звучат знакомые мелодии, у зрителей возникает желание подпевать.

Участники концерта

Состав исполнителей может изменяться, но среди участников на данный момент заявлены:

Елена Минина

Михаил Озеров

Полина Конкина

Станислав Обухов

Лора Горбунова

Софья Онопченко

Богдан Кияшко

Светлана Сыропятова

Приходите на концерт, чтобы насладиться магией музыки ABBA в исполнении талантливых артистов под аккомпанемент симфонического оркестра!