Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Команда Градского. АВВА
Билеты от 1500₽
Киноафиша Команда Градского. АВВА

Команда Градского. АВВА

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт солистов «Команда Градского»

В этом сезоне зрителей ждет уникальный концерт, который организован солистами ансамбля «Команда Градского» в сопровождении симфонического оркестра «Искусство музыки». Художественным руководителем театра является известный народный артист России Алексей Рыбников, а главную роль дирижера исполняет Сергей Свиридов.

Дух легендарного ABBA

Концерт посвящен культовой шведской поп-группе ABBA, которая стала символом целой эпохи в музыке. Группа, записавшая множество бессмертных хитов, по-прежнему наслаждается огромной популярностью среди слушателей всех возрастов. В программе концерта прозвучат лучшие песни ABBA, которые знакомы и горячо любимы многими. Как только звучат знакомые мелодии, у зрителей возникает желание подпевать.

Участники концерта

Состав исполнителей может изменяться, но среди участников на данный момент заявлены:

  • Елена Минина
  • Михаил Озеров
  • Полина Конкина
  • Станислав Обухов
  • Лора Горбунова
  • Софья Онопченко
  • Богдан Кияшко
  • Светлана Сыропятова

Приходите на концерт, чтобы насладиться магией музыки ABBA в исполнении талантливых артистов под аккомпанемент симфонического оркестра!

Купить билет на концерт Команда Градского. АВВА

Помощь с билетами
Декабрь
7 декабря воскресенье
18:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
2 ноября в 17:00 Сергеич
от 890 ₽
Расул Чабдаров. Проверка материала
18+
Юмор
Расул Чабдаров. Проверка материала
13 октября в 21:30 Still Standup Moscow
от 1200 ₽
Владимир Девятов
6+
Эстрада
Владимир Девятов
31 октября в 19:00 Фольклорный центр «Москва»
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше