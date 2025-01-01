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Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт
Билеты от 800₽
Киноафиша Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт

Спектакль Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт

Звезда фильма про пионеров и известный хореограф 6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Уникальный перформанс от Команды Егора Дружинина

Не упустите возможность увидеть уникальный перформанс участников шоу «Танцы» от Команды Егора Дружинина в последние дни уходящего года! Это событие обещает быть незабываемым и наполненным волшебством новогодних мелодий, музыки и зажигательных танцев.

Захватывающая программа

На одной сцене соберутся лучшие танцоры, чтобы продемонстрировать свои великолепные номера. В концерте примут участие победители и участники различных сезонов шоу «Танцы» телеканала ТНТ. Среди них:

  • Алексей Мечетный
  • Сестры Михайлец
  • Ильшат Ишабаев
  • Брайэн
  • Пена
  • Юля Николева
  • Ева Уварова
  • Соня Милютина
  • Ира Кононова
  • Софа
  • Вишня
  • Алена Гуменная
  • Ваня Можайкин

Каждый номер будет представлен самим Егором Дружининым, который также будет вести концерт и знакомить зрителей с талантами участников.

Информация о мероприятии

Концерт «КЕД» — это не просто выступление, а настоящий праздник танцев, вдохновляющей музыки и невероятной творческой атмосферы! Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 50 минут.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт

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