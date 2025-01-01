Спектакль Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт

Уникальный перформанс от Команды Егора Дружинина

Не упустите возможность увидеть уникальный перформанс участников шоу «Танцы» от Команды Егора Дружинина в последние дни уходящего года! Это событие обещает быть незабываемым и наполненным волшебством новогодних мелодий, музыки и зажигательных танцев.

Захватывающая программа

На одной сцене соберутся лучшие танцоры, чтобы продемонстрировать свои великолепные номера. В концерте примут участие победители и участники различных сезонов шоу «Танцы» телеканала ТНТ. Среди них:

Алексей Мечетный

Сестры Михайлец

Ильшат Ишабаев

Брайэн

Пена

Юля Николева

Ева Уварова

Соня Милютина

Ира Кононова

Софа

Вишня

Алена Гуменная

Ваня Можайкин

Каждый номер будет представлен самим Егором Дружининым, который также будет вести концерт и знакомить зрителей с талантами участников.

Информация о мероприятии

Концерт «КЕД» — это не просто выступление, а настоящий праздник танцев, вдохновляющей музыки и невероятной творческой атмосферы! Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 50 минут.