Спектакль Команда Егора Дружинина. «КЕД» концерт

Не упустите возможность увидеть уникальный перформанс участников шоу «Танцы» от Команды Егора Дружинина в последние дни уходящего года! Это событие обещает быть незабываемым и наполненным волшебством новогодних мелодий, музыки и зажигательных танцев.
На одной сцене соберутся лучшие танцоры, чтобы продемонстрировать свои великолепные номера. В концерте примут участие победители и участники различных сезонов шоу «Танцы» телеканала ТНТ. Среди них:
Каждый номер будет представлен самим Егором Дружининым, который также будет вести концерт и знакомить зрителей с талантами участников.
Концерт «КЕД» — это не просто выступление, а настоящий праздник танцев, вдохновляющей музыки и невероятной творческой атмосферы! Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 50 минут.