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Колыбельная для одуванчика
Билеты от 1000₽
Киноафиша Колыбельная для одуванчика

Спектакль Колыбельная для одуванчика

Постановка
Губернский театр 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Антона Соколова о поиске себя

«Кем ты станешь, когда вырастешь?» — этот вопрос, заданный в детстве взрослыми, остаётся актуальным на протяжении всей жизни. Мы взрослеем, достигаем зрелости, учимся, строим карьеру, создаём семьи, но голос родителя, задавший этот вопрос, продолжает звучать в нашем внутреннем мире. В тридцать, сорок, пятьдесят лет мы всё ещё ищем ответы на него. Мы продолжаем искать себя, а вопрос о том, стали ли мы тем, кем должны были, остаётся в нашей жизни.

Иногда, чтобы найти себя, нужно сделать шаг назад, вычеркнуть себя из жизни, обратиться в ноль. Это и происходит с главным героем спектакля, который, пережив страшную трагедию, убегает от мира в уединение. Он становится простым сельским электриком, скрываясь от реальности и от самого себя. Его жизнь становится пустой, но однажды, пережив внутреннее преображение, он находит свой путь и начинает дарить жизнь другим.

Тема боли и любви
«Колыбельная для одуванчика» — это музыкальные размышления о боли, любви и поиске жизненного пути. Спектакль показывает, как важно найти внутреннюю искру, ту силу, которая способна осветить жизни других людей через любовь и доброту. История о том, как изнутри нас может зародиться свет, способный изменить мир вокруг. Это глубокая и трогательная исповедь о личных потерях и поисках, о пути к свету в темных уголках души.

Создание спектакля
Моноспектакль Антона Соколова «Колыбельная для одуванчика» был создан в сотрудничестве с его друзьями. Соавторы спектакля — актер и режиссер Степан Куликов, который воплотил эту идею на сцене. Драматург Максим Лапин написал историю о молодом человеке, чья трагедия заставляет его «похоронить» себя, но именно в этом уединении он находит своё истинное предназначение. Музыкальное сопровождение спектакля стало важным элементом, благодаря современному барду Никите Дорофееву, чьи поэтические образы и песни легли в основу спектакля и стали зонгами — исповедями главного героя.
«Колыбельная для одуванчика» — это не просто спектакль, а глубокая душевная история о пути к себе и силе, которая скрыта в каждом из нас. История о человеке, который переживает личную трагедию, но, столкнувшись с собственной пустотой, находит свой путь и становится тем, кто может вернуть жизнь и надежду другим.

Режиссер
Степан Куликов
В ролях
Антон Соколов
Музыканты: Илья Ефремов
Роман Никитин

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
18:00 от 1000 ₽

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