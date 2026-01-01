Оповещения от Киноафиши
Коля Маню
16+
О концерте

Музыкальный вечер с Колей Маню

Коля Маню готов порадовать зрителей большим сольным концертом «Раггамаффин славься!». На этом шоу вы услышите разнообразные музыкальные настроения — от радостных до меланхоличных. Мастер церемоний создаст атмосферу, в которой каждый гость сможет расслабиться и насладиться выступлением.

Концерт обещает стать настоящим событием для всех ценителей эмоционально насыщенных выступлений. За один вечер зрители смогут не только повеселиться и потанцевать, но и задуматься о смысле жизни. Каждый номер будет нести свой уникальный смысл и заряд позитивной энергии.

Не упустите возможность зарядиться хорошим настроением и провести вечер в компании талантливого исполнителя. Купите билеты и наслаждайтесь музыкой вместе с Колей!

Купить билет на концерт Коля Маню

Апрель
2 апреля четверг
20:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 1000 ₽

