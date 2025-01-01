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Коля Андреев. Стендап-концерт
Киноафиша Коля Андреев. Стендап-концерт

Коля Андреев. Стендап-концерт

Философ в Stand-up Club №1 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Николай Андреев — интеллигентный комик с оригинальным юмором

Николай Андреев — это не просто комик, а настоящий философ с утонченным чувством юмора. Его шутки — это не просто смех, это целый пласт интеллигентной и оригинальной мысли, который захватывает и радует зрителей. Он обладает редким даром: его юмор не только смешит, но и заставляет задуматься.

Смешно не только от самой шутки, но и от изящества, с которым она подается. Его шутки полны тонкой иронии, но при этом они доступны для всех. Даже если кто-то не всегда понимает все оттенки его юмора, Коля всегда найдет общий язык с любым зрителем, даже просто поболтать и послушать интересную историю о жизни.

Уникальность стиля

Андреев — комик для всех: как для интеллектуалов, так и для тех, кто хочет просто посмеяться и поговорить о жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1500 ₽ 21:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1500 ₽ 21:30 от 1500 ₽

Фотографии

Коля Андреев. Стендап-концерт

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