Коля Андреев. Стендап-концерт

18+
О концерте/спектакле

Николай Андреев: Комик для всех. Выступление в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на стендап концерт Николая Андреева в Stage Standup Club. Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей изящного юмора и остроумных наблюдений.

Утонченный романтик

Николай Андреев — интеллигент и философ, обладающий уникальным стилем, который сочетает в себе тонкий юмор и оригинальность мышления. Его шутки не только развлекают, но и заставляют задуматься, что делает его представление особенным.

Понимание и взаимодействие

Коля стремится общаться с разными зрителями. Он открыт к общению даже с теми, кто не всегда понимает его шутки. На концерте вы сможете не только посмеяться, но и поделиться своими интересными историями, например, о том, как измена случилась на матрасе с эффектом памяти.

Смех без границ

Концерт пройдет в атмосфере дружелюбия и непринужденности. Николай Андреев всегда готов поддержать разговор и сделать вечер незабываемым для каждого зрителя. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
Фотографии

