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Киноафиша Коля Андреев. Сева Ловкачёв. Заметки

Коля Андреев. Сева Ловкачёв. Заметки

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый проект Коли и Севы: Заметки и импровизация

В планах Коли и Севы — создание нового материала, основанного на их личных заметках, собранных в телефоне. Этот проект обещает быть уникальным и интерактивным, поскольку возможно вовлечение зрителей в процесс.

Импровизация под наблюдением

Сева, известный своей способностью работать под давлением, намерен использовать живую реакцию публики для создания динамичного и захватывающего спектакля. Его опыт показывает, что именно взаимодействие с залом помогает раскрыть идею и сделать выступление более живым.

Что ожидать от спектакля

Зрители смогут стать не просто наблюдателями, а активными участниками процесса. Это создает атмосферу, в которой каждый вечер может стать совершенно уникальным, в зависимости от реакции аудитории.

Зачем приходить?

Если вы любите экспериментировать и открывать новые формы взаимодействия, не пропустите этот концерт. Он обещает быть не только увлекательным, но и задумчивым, заставляя каждого зрителя задуматься о своей роли в жизни и искусстве.

Следите за новостями и не упустите возможность стать частью этого захватывающего theatrical experience!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1000 ₽ 21:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1000 ₽ 21:30 от 1000 ₽

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