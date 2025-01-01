Меню
Коля Андреев и Сева Ловкачёв. Заметки
Коля Андреев и Сева Ловкачёв. Заметки

Коля Андреев и Сева Ловкачёв. Заметки

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт Коли Андреева и Севы Ловкачёва в Санкт-Петербурге

Приготовьтесь к увлекательному стендап-концерту! Коля Андреев и Сева Ловкачёв представят новый материал, основанный на их заметках, собранных в телефонах. Эта программа обещает быть не только смешной, но и интересно озвучивающей различные мысли и наблюдения комиков.

Новый материал и интерактивность

Комики планируют разгонять шутки, отталкиваясь от свежих идей и заметок. В этом концерте зрители станут не просто слушателями, а полноценными соучастниками. Сева признаётся, что ему нужно 'давление наблюдателя', чтобы раскрыть весь свой потенциал. Это значит, что взаимодействие с залом — важная часть их выступления.

О шоу и его создателях

Коля Андреев и Сева Ловкачёв известны своим остроумным стилем и умением легко завести публику. Их открытия о повседневной жизни и взаимоотношениях вызывают смех и ностальгию, делая концерты особенно запоминающимися.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера, который точно подарит вам много положительных эмоций и хорошее настроение!

Декабрь
18 декабря четверг
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1500 ₽
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

Коля Андреев и Сева Ловкачёв. Заметки

