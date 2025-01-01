Меню
Коля Андреев и Сева Ловкачёв. Заметки
Киноафиша Коля Андреев и Сева Ловкачёв. Заметки

Коля Андреев и Сева Ловкачёв. Заметки

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый стендап-концерт от Коли и Севы в Санкт-Петербурге

На сцене Stage Standup Club состоится уникальный стендап-концерт, в котором совместят юмор и взаимодействие с залом. Звезды вечера, Коля и Сева, готовятся представить новый материал, основанный на их наблюдениях и заметках:

Процесс и атмосфера

Комики намерены разгонять свой номер, опираясь на свежие идеи и реплики зрителей. Сева, известный своим талантом к импровизации, получает силу и вдохновение, работая под давлением внимания публики. Их концерт обещает быть не только забавным, но и атмосферным.

Что ожидать

Зрителей ждут искренние шутки, актуальные темы и множество неожиданных поворотов. Это будет идеальная возможность не только посмеяться, но и стать частью интерактивного шоу. Если вы хотите увидеть, как зарождается новый стендап, это именно тот случай!

Не упустите шанс стать свидетелем появления новых шуток и историй. На сцене юмор будет смешан с откровениями, и каждый зритель сможет внести свою лепту в уникальность этого мероприятия.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 2 октября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1000 ₽ 21:30 от 1000 ₽

