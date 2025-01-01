Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Колпак

Спектакль Колпак

Постановка
Армянский театр Славы Степаняна 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка для всей семьи

Эта музыкальная сказка погружает нас в волшебный мир лесных обитателей. Животные ведут себя, как люди, с их мечтами и желаниями, добродетелями и пороками. В спектакле присутствуют все человеческие эмоции: ссоры и примирения, любовь и ненависть, хитрость и лицемерие, а также стремление к власти.

Сказка разоблачает тех, кто мешает лесу расти и развиваться. Мы увидим, как губят природу и водоёмы, кто сопротивляется добру и справедливости, погряз во лжи, зависти, жадности и тщеславии. Интересным элементом истории становится обыкновенный колпак, случайно забытый кем-то на пеньке в лесу, вокруг которого разворачивается основное действие спектакля.

Наша поучительная «лесная» история рассчитана на семейный просмотр. Проделки смешных персонажей позабавят детей, а глубина подтекста впечатлит взрослых. В спектакле звучат шедевры мировой инструментальной музыки, что добавляет особую атмосферу к происходящему на сцене.

Режиссёр

Ника Квижинадзе

В ролях

  • Слава Григорян
  • Мария Царёва
  • Анастасия Литвинова
  • Милана Оганова
  • Анастасия Грозинская
  • Анастасия Струсевич
  • Гриша Манташян
  • Пётр Светлов

Купить билет на спектакль

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше