Музыкальная сказка для всей семьи

Эта музыкальная сказка погружает нас в волшебный мир лесных обитателей. Животные ведут себя, как люди, с их мечтами и желаниями, добродетелями и пороками. В спектакле присутствуют все человеческие эмоции: ссоры и примирения, любовь и ненависть, хитрость и лицемерие, а также стремление к власти.

Сказка разоблачает тех, кто мешает лесу расти и развиваться. Мы увидим, как губят природу и водоёмы, кто сопротивляется добру и справедливости, погряз во лжи, зависти, жадности и тщеславии. Интересным элементом истории становится обыкновенный колпак, случайно забытый кем-то на пеньке в лесу, вокруг которого разворачивается основное действие спектакля.

Наша поучительная «лесная» история рассчитана на семейный просмотр. Проделки смешных персонажей позабавят детей, а глубина подтекста впечатлит взрослых. В спектакле звучат шедевры мировой инструментальной музыки, что добавляет особую атмосферу к происходящему на сцене.

Режиссёр

Ника Квижинадзе

В ролях